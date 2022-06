Andrea Escalona contó cómo descubrió su embarazo: “No lo esperábamos, pero lo deseábamos”

Andrea cuenta con 13 semanas de embarazo (Foto Instagram: @programahoy)

Este 22 de junio, Andrea Escalona sorprendió a los televidentes de Hoy, a sus seguidores y sus propios compañeros de emisión al revelar que se encuentra embarazada. Con una gran emoción, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez mostró el ultrasonido del bebé que espera al lado de su pareja, un hombre identificado como Marco.

“Tengo 13 semanas, todo está bien, estoy muy emocionada, todavía no me lo creo. Aquí está, les presentó al bebé”, subrayó Andrea Escalona mientras se levantó del sillón para mostrar su pancita de embarazada.

La noticia cayó por sorpresa pues la conductora se había mostrado en extremo reservada con su vida amorosa, y nunca habló de su relación con el hombre que, ahora se sabe, radica en Acapulco, donde tiene un negocio.

Andrea Escalona presentó a su pareja durante la revelación de su embarazo Foto: Instagram/@andy_escalona/@programahoy

Ahora, la presentadora compartió detalles de cómo ha vivido sus primeros tres meses de embarazo, desde que se enteró de su condición hasta que pudo hacerla pública. “Hasta que pegue, dicen. La rutina era así de ‘qué comer, qué no’ vitaminas y todo, y ya que mi doctor me dijo ‘tres meses, todo perfecto’, di la noticia”, contó al periodista Edén Dorantes.

“Nadie de mis compañeros lo sospechaba, bueno un poquito sí, Martha Figuerona me decía ‘Escalona qué ojos traes’, Gali ‘Qué ojos traes’, la Legarreta ' Qué chichis traes’ y yo ‘sí’, mira que tengo poquitas”, contó la también actriz.

Sobre su pareja, la mujer de 35 años refirió se encuentra feliz de poder convertirse en padre: “Está feliz, la verdad es que es un tipazo. Mi familia, yo, hemos recibido puras cosas bonitas, cariño del público, es algo que no esperábamos, pero que sí deseábamos, pero de verdad que los niños vienen de allá arriba, pero cuando tienen que caer, pues caen, no sé cómo explicarlo”.

La también actriz presentó su embarazo en sus redes sociales Foto: Instagram/@andy_escalona

Escalona contó que comenzó a notar cambios en su cuerpo y de inmediato supo que se encontraba en la espera de un bebé: “Yo desde ese segundo dije ‘estoy embarazada, igual estoy loca’, y a las dos semanas que me vi las bubis, porque además lo descubrí muchísimo antes, porque yo sé que hay mujeres que les pasa que casi casi están pariendo y no sabían que estaban embarazadas, pero bueno, ¿qué contacto y comunicación tendrán con su cuerpo?

“Yo me di cuenta al segundo. Me crecieron las bubis, pero más allá de eso, de verdad que en algun momento dije ‘vi a nuestro bebé, ya está aquí con nosotros”, expresó la joven que cree que la llegada del bebé es un “regalo de Magda”, su madre, fallecida en noviembre de 2020.

“Yo siento que hay chispas del alma que quieren regresar cuando ya se fueron y sí creo que fue una bendición que mandó Dios pero que sí Magdita tuvo mucho que ver”, expresó.

Para la presentadora, la llegada del bebé es una manifestación de Magda Rodríguez (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@andy_escalona)

Escalona contó que ahora planeará con su pareja vivir juntos, aunque destacó que su trabajo requiere de su presencia en Ciudad de México.

“Sí queremos llegar a eso, él está en Acapulco, tiene su negocio allá, yo estoy aquí, amo mi trabajo, la empresa se ha portado espectacular, mis jefes, Andrea que es mi mamá después de lo de Magda, siempre nos han apoyado mucho, Andrea ha dado grandes resultados y la empresa está muy contenta con el rating”, expresó.

Diversas personalidades felicitaron a la futura mamá en las redes sociales (Foto: Instagram/@programahoy)

La conductora que espera a cumplir 17 semanas de embarazo para realizarse otro ultrasonido destacó que no ha tenido antojos especialmente durante su incipiente embarazo:

“Soy bien tragona, pero desde antes, llevo comiendo 35 años así. He subido 500 gramos, que no es nada”, contó y aseguró que le ha pedido a Dios que todo “salga bien” en la espera del nacimiento de su bebé.

“Es que me ha pasado que sentía que (será) niña, y luego que niño, y ahora ya ni sé ni qué siento, pero que venga sano, que venga bien. Yo le digo, Diosito ‘que todo esté bien’, y todo ha estado bien, no me han dado achaques”, concluyó.

