Rebecca Jones desmintió a Alejandro Camacho sobre que haya recaído al cáncer: “Ni sabe nada de mi vida”

Rebecca Jones desmintió a Alejandro Camacho sobre que haya recaído en el cáncer (Foto: CUARTOSCURO/Instagram/@la_rebeccajones)

A mediados de agosto el primer actor Alejandro Camacho quien a su vez es exesposo de Rebecca Jones reveló a algunos reporteros que la también actriz habría recaído en el cáncer, este hecho causó gran impacto al mundo de la farándula nacional, sin embargo, después de permanecer hermética por más de 15 días, la conocida productora rompió el silencio y desmintió lo dicho por su entonces pareja.

En un encuentro con la prensa a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, el cual recuperó el programa Venga la Alegría, Rebeca Jones negó haber recaído en el cáncer y arremetió en contra de Alejandro Camacho, con quien estuvo casada por 25 años, por hablar de su vida.

“Yo creo que mi palabra vale más. Hice todas las aclaraciones que tenía que hacer y eso es más valioso que todo. Si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo...”, resaltó Rebecca Jones.

¡Rebecca Jones habló con la prensa para desmentir que haya recaído en el cáncer! 🙌💃📺 #EsteMesQuiero #VLA pic.twitter.com/S2yFfCe7dA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 1, 2022

La histrionisa de 65 años mencionó que Alejandro Camacho es el padre de su hijo, pero que eso no le da derecho de inmiscuirse en su vida: “Efectivamente, es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud. Yo creo que no lo hizo con mal intensión, simplemente no tiene por qué opinar”, remató para las cámaras del matutino de TV Azteca.

Las declaraciones de Alejandro Camacho que molestaron a Rebecca Jones

En esa ocasión el protagonista de inolvidables melodramas como Secreto de amor, Cuna de lobos (1986), Para volver a amar y Alma de hierro fue cuestionado ante las cámaras del programa Hoy sobre su exesposa y, para sorpresa de muchos dijo que su expareja estaba enfrentando nuevamente el cáncer, tal y como lo hizo cuando diagnosticada en 2017.

“Rebecca está perfectamente bien, Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer, sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta”, remarcó el primer histrión de 68 años.

Bajo ese contexto, el intérprete mexicano no compartió más detalles al respecto, pues desconocía el supuesto cáncer que padecía Jones: “Vi una foto de ella hace tres días y la veo guapísima, entera, muy bien, muy fuerte... admirable”, remató en su momento para las cámaras del matutino de Televisa.

Las declaraciones de Camacho fueron contestas casi medio mes después por parte de la actriz que dio vida a Victoria Aguirre en la serie de Netflix, La Casa de las flores. Cabe recordar que no era la primera vez que la salud de la reconocida también empresaria preocupaba a sus ávidos fanáticos y al mundo de la farándula nacional, pues a mediados de julio de igual forma se empezó a rumorear una recaída del cáncer de ovario, al cual venció a finales del 2018 y principios del 2019.

(Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron [...] Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, recordó de igual forma para el Programa Hoy.

Bajo este contexto, sostuvo una charla con la revista Quién, donde reiteró que actualmente no tiene cáncer: “Estoy perfectamente bien [...] es triste malinformar al público, a muchas mujeres que están viendo en mí a una fortaleza, que Dios me ha favorecido para tener el carácter de enfrentar algo así y que es posible hacerlo”.

SEGUIR LEYENDO: