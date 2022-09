Eleazar Gómez confesó que escucha música de Danna Paola: “Soy un gran admirador de ella”

Eleazar Gómez volvió a hablar de Danna Paola, su exnovia, pese a que no han tenido contacto desde que terminaron su relación (Fotos: CUARTOSCURO)

Pese a que en el pasado Danna Paola ha asegurado que Eleazar Gómez es una persona “tóxica”, esto después de la relación amorosa que sostuvieron en 2015 y duró seis años, el actor aseguró que escucha la música de la exprotagonista de Élite porque es una gran seguidor de ella.

Danna Paola por varios años se ha negado a dar declaraciones sobre el noviazgo que sostuvo con Eleazar Gómez, aunque en su momento se rumoró que él la agredía, inclusive la habría golpeado, siempre se ha mostrado dispuesto a reencontrarse con su exnovia.

Esta vez, durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el también cantante mencionó que no está al tanto de lo que ha lanzado recientemente Danna, pero que, en general, escucha su música porque es un “gran admirador”.

“Soy un gran admirador de ella, por supuesto”

El actor agregó que “no es por ser grosero”, pero que no sabe del álbum XT4S1S de la cantante, pero que lo escuchará en cuanto pueda, pues en estos días estuvo en un viaje con su familia, por lo que tampoco ha escuchado de las críticas que recibió Danna por su cuerpo.

“No tengo ni idea, hermano. La verdad, no tengo idea”, respondió a la prensa Eleazar cuando le preguntaron acerca de los comentarios que ha recibido su exnovia. También dijo no preferir dar su opinión acerca de las mujeres que son criticadas por su apariencia.

La relación entre Danna Paola y Eleazar Gómez

Fue después del rodaje de Atrévete a soñar que los protagonistas mantuvieron un romance, en el cual Danna Paola habría sido víctima de las agresiones de Eleazar, según aseguró Vanessa Claudio en Suelta la Sopa en 2021.

Danna tenía 14 años y Eleazar 23 cuando iniciaron su romance, el cual duró cerca de seis años (Foto: Instagram / @eleazargomezarg)

La cantante ha preferido evitar dar declaraciones al respecto, inclusive se negó a hablar sobre Gómez cuando él fue a prisión por intentar estrangular a su entonces novia, Stephanie Valenzuela.

Fue hasta el pasado marzo que la intérprete de Oye Pablo mencionó a las cámaras de Ventaneando que no le gustaba hablar de personas “tóxicas”, refiriéndose a Gómez, porque se había desecho de esa gente.

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar a personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor, ahora sí que a compartir experiencias”, dijo Danna. Agregó que “no me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy feliz y agradecida con Dios y con la vida”.

Otro de los mensajes que el actor envió a Danna fue cuando su abuelita murió, pues él le dio el pésame (Foto: Instagram/@eleazargomez333

Pese a esto, Eleazar Gómez ha mencionado que le gustaría reunirse con sus compañeras de Atrévete a soñar, su exnovia y Violeta Isfel, e incluso el pasado febrero les envió un saludo a las dos.

“Bueno, hace mucho tiempo que no las veo (a Danna Paola y Violeta Isfel), les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reúne, por supuesto que sí, es una gran causa”, dijo el actor en un encuentro con los medios.

Luego de este mensaje de Eleazar, Danna Paola respondió que no tiene contacto con él y evadió los los cuestionamientos sobre lo que ocurrió en su noviazgo diciendo a la prensa que ella no tenía que aclarar su vida y que se había deshecho “de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”.

