Danna Paola reveló los motivos de su distanciamiento con Eleazar Gómez

La cantante tachó de persona toxica al actor (Foto: Instagram @dannapaola / @eleazargomez333)

La cantante y actriz Danna Paola habló de los motivos de su distanciamiento con el actor Eleazar Gómez, luego de que ambos mantuvieron una relación y protagonizaron una de las novelas juveniles más famosas de Televisa.

En entrevista para el programa Ventaneando, la intérprete de Mundo de caramelo tachó de “persona toxica” al actor y catalogó a su tema Calla tú como un himno feminista.

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar a personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor, ahora sí que a compartir experiencias”, dijo la cantante ante las cámaras de la televisora del Ajusco. “No me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy feliz y agradecida con Dios y con la vida”, agregó.

Finalmente, la cantante lanzó un emotivo mensaje a Tefi Valenzuela: “Creo que lo más importante es como lo vuelvo a decir, apoyarnos entre nosotras, entre artistas sea quien sea, yo creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí al lado que puede apoyarte, darte un consejo”, señaló.

Eleazar estuvo preso por haber agredido físicamente a su ex Tefi Valenzuela (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

El pasado 25 de marzo del 2021 Eleazar Gómez salió en libertad tras llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela, luego de haber sido sentenciado por haberla violentado en noviembre de 2020.

Derivado a esta situación, el actor está tratando de retomar su vida fuera de prisión, principalmente ha tratado de cuidar su imagen pública; sin embargo, el pasado 8 de marzo el protagonista de Atrévete a Soñar fue duramente criticado por varios usuarios de redes sociales por una publicación con relación al Día Internacional de la Mujer.

Eleazar posteó en Instagram una imagen completamente morada, color que es utilizado este día como símbolo de la lucha de las mujeres. El gesto le valió cientos de críticas debido a los antecedentes con su ex pareja.

Cabe mencionar que Eleazar Gómez y Danna Paola vivieron un romance en secreto debido a que, en ese entonces, él tenía 22 años y ella aún era menor de edad. Pese a que su noviazgo en Atrévete a Soñar tras pasó la pantalla, no todo fue color de rosas para la cantante.

El actor fue criticado por su publicación en redes debido al antecedente de haber agredido a su ex pareja (Foto: Instagram)

El noviazgo duró por varios años y en una ocasión se hizo pública una acalorada pelea que sostuvieron en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, la cual habría sido causada por el problemático comportamiento amoroso del actor.

La revista TV Notas fue testigo de la fuerte discusión que tuvieron durante una salida al cine, en el que supuestamente Eleazar descubrió que Danna Paola mandaba mensajes románticos a uno de sus compañeros de la obra de teatro Wicked.

En dicha ocasión, el actor salió de la sala muy disgustado y ella lo siguió hasta el pasillo, donde ambos pelearon y hasta se insultaron. En poco tiempo recobraron la calma y regresaron a ver la película, pero el conflicto continuó cuando abandonaban el centro comercial, ya que Eleazar, según la revista, pronunció diversos insultos como “eres una pinch* put*” y “perr*” mientras ella le respondió: “Y tú un maric*n”.

Danna Paola y Eleazar Gómez protagonizaron "Atrévete a soñar" en 2009. (Foto: @_atrevteasonar_/ Instagram)

Las ofensas siguieron en el estacionamiento, donde después de varios rechazos, llanto y palabras fuertes, ambos hablaron las cosas y se retiraron del centro comercial.

Su relación se deterioró rápidamente y surgieron diversas versiones sobre la ruptura, entre las que destacaron los actos violentos que el actor supuestamente cometió contra la cantante.

