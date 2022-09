Caso Coco Levy: revelaron fecha de audiencia inicial tras denuncia de Danna Ponce por presunto abuso sexual

Danna Ponce levantó la voz, actualente existen alrededor de 8 testimonios en contra del productor. (Fotos: Instagram)

Ya se cumplió un mes desde que Danna Ponce denunció a Jorge Coco Levy por presunto abuso sexual y aunque su testimonio dio pauta a que otras mujeres señalaran públicamente al productor por situaciones similares que habría cometido en su contra, no se habían tenido noticias sobre las investigaciones hasta hace unas horas. Y es que se acuerdo con el representante legal de la actriz será el próximo 4 de octubre se lleve a cabo una audiencia inicial sobre el caso que conmocionó a la industria del entretenimiento a nivel nacional.

Fue durante una entrevista que cedió el abogado de Danna Ponce para Venga la Alegría donde brindó una actualización sobre el proceso legal que inició la intérprete de 22 años en contra del hijo de Talina Fernández a raíz de una presunta agresión que habría sufrido a principios de este año. Según explicó, las autoridades correspondientes encontraron pruebas suficientes en contra del productor.

El Ministerio Público, al integrar la carpeta de investigación, advirtió que existen datos de prueba idoneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual y la probabilidad de que el señor Coco Levy lo cometió.

Asimismo comentó que quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como productor en Videocine trató de tener acceso a la carpeta de investigación previo a la notificación con ayuda de su equipo legal. Y es que podría ser vinculado a proceso con base en las pruebas que existen en su contra.

El productor se ha pronunciado al respecto en dos ocasiones a través de sus redes sociales. (Captura de pantalla: Instagram/@levy659)

“El señor Coco Levy de hecho buscó tener acceso a la carpeta de investigación antes, a través de sus abogados, y es ahí donde señalan propiamente medios de notificación, entonces seguramente ya se les notificó también esta audiencia”, dijo.

Respecto a la posibilidad de que exista un contratiempo en la audiencia inicial por las declaraciones que en su momento Danna Ponce dio en sus redes sociales y frente a distintos medios, el abogado comentó que no existe riesgo alguno, pues considera que en ningún momento externó un dato sensible que afectara la investigación. Sin embargo, reveló que el equipo legal del productor supuestamente maneja esta información que solo está disponible en la denuncia que interpuso su cliente.

Jorge Levy junto a Sussan Taunton [su pareja sentimental] y su madre, la distinguida periodista Talina Fernández. (Foto: Instagram/@sussantaunton)

“A pesar de las múltiples entrevistas que dio Danna Ponce a los medios ella nunca aportó ningún dato sensible de la carpeta de investigación. Se desconoce cómo los abogados, incluso el señor Coco Levy, tuvieron conocimiento de esta información sensible”, dijo.

Asimismo, el abogado de Danna Ponce confía en que el juez de control a cago del caso continúe con las investigaciones en contra del productor: “La probabilidad de que se vincule a proceso es alta”.

Testimonio de Danna Ponce contra Coco Levy

La actriz de 22 años acusó al hijo de Talina Fernández se supuestamente haberla acosado y tocado indebidamente.

La joven intérprete contó su versión de los hechos en un live de Instagram. Según contó, se acercó al productor en búsqueda de una oportunidad laboral y fue durante sus encuentros en su oficina donde habría sufrido agresión.

“Me senté y lo único que el señor podía decir es: ‘Eres una demonia, eres una demonia’, lo cual yo no entendía. (...) Corte a: él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. (El ejemplo) era como: ‘Si un director te pide que te fajonees con tu pareja’, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo con él”.

“El señor, en la segunda ocasión, estaba yo sentada enfrente, me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el cinturón, se abrió el zipper y se quedó sentado así (con las piernas abiertas). Lo primero que pasaba en mi mente era: ‘¿Qué?, ¿ahora se la tengo que chupar?, ¿o qué sigue?’ (...) y el señor se paró, se puso atrás de mí y lo que hizo fue abrazarme por detrás y tocarme los senos y darme un beso en la comisura”, dijo.

