M’Balia de OV7 reveló qué piensan sus hijos de su relación con hombre trans

M'Balia Marichal ha defendido a capa y espada su relación con Alex Tinajero (Foto: Cuartoscuro)

Una de las razones del distanciamiento entre los integrantes de OV7, quienes han estado envueltos en la polémica los últimos meses por sus discrepancias respecto al futuro del grupo pop que conforman desde su niñez, ha sido presuntamente la nueva relación sentimental de M’Balia Marichal.

La cantante comenzó hace unos meses un noviazgo con un joven de nombre Alex Tinajero, sin embargo, rumores han afirmado que dicha relación no sería del todo aceptada por una de las integrantes del grupo detrás de éxitos como Vuela más alto y Mírame a los ojos.

Y es que el nuevo novio de la hermana de Kalimba se trata de un hombre transexual, quien antes de formar una relación con M’Balia era un gran fan de la banda. Dicha identidad de Alex sería motivo de rechazo por parte de Lidia Ávila, su compañera de grupo, según reveló la revista TVNotas hace unos meses.

Alex "Gatto" Tinajero ha aparecido en eventos públicos al lado de su novia, la famosa OV7 (Foto: Instagram @mulatamarichal)

De acuerdo a la publicación semanal, Lidia habría expresado que el nuevo noviazgo de la cantante no sería un buen ejemplo para sus hijos. Dicha información quedó en rumor, pero M’Balia declaró ante la prensa que “de oídas” le han dicho que efectivamente Ávila rechaza su relación con Alex.

Por su parte Lidia convocó a la prensa para declarar que en ningún momento sería una persona prejuiciosa que atente contra la dignidad de cualquier persona. En tanto, a M’Balia se le ha visto feliz con su novio en eventos como la alfombra roja de la obra teatral Sie7e.

Por otra parte, Mariana Ochoa, también integrante de OV7, declaró recientemente en el programa Hoy que ella considera que “M’Balia cree que Lidia dijo algo que no dijo”, por lo cual todo se trataría de un malentendido, que, sumado a las cuestiones referentes al manejo del grupo y su esperada gira de 30 años, ha terminado por distanciar a los integrantes.

Lidia Ávila negó rotundamente desaprobar la actual relación de "la mulata" (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Sobre su novio Alex, la intérprete de 42 años ha declarado estar feliz y disfrutando de un romance ideal sin importar las habladurías a su alrededor. En un reciente encuentro con la prensa para presentar su faceta como DJ, la cantante de Shabadabada expresó cómo aborda los temas de diversidad sexual con sus cuatro hijos, a quienes procreó al lado de su exesposo, el empresario Julián Ledón.

La cantante reveló que no le presta atención a los comentarios malintencionados y llenos de prejuicios que algunos usuarios en redes sociales han expresado respecto a su relación:

“Afortunadamente sé que cuento dentro de una minoría y, lo agradezco muchísimo, para mí no ha llegado hasta ahora ese momento en el que negativamente me impacte en lo emocional, me gustan los retos, ha sido un nuevo reto y tengo la fortuna de haber encontrado respuestas, soluciones, caminos, y sobre todo eso, poder innovar y poder revolucionar mi vida de una forma positiva”, contó para el programa De primera mano.

La cantante no quiso dar detalles de su distanciamiento con Lidia, pero sí dejó entrever que ha escuchado "cosas" (Foto: Instagram @mulatamarichal)

M’Balia aseguró que no le presta atención a los ataques relacionados con su romance: “Eso no es ninguna novedad, les falta decir un día que soy blanca y reptiliana, ha habido versiones de mí y de mi vida durante todo el tiempo que tengo caminando en este medio, como es usual tristemente en algunas ocasiones, en general la gente me quiere mucho, me tiene mucho respeto así como se los tengo yo y lo agradezco muchísimo”, abundó.

“La gente se muestra muy feliz compartiendo conmigo un muy buen momento; me conozco en el espejo, los míos me conocen, todo siempre ha sido súper transparente. Quien tiene que saber quién soy, dónde estoy, qué estoy viviendo y cómo está ocurriendo lo sabe perfectamente”, añadió.

Por último, M’Balia, sin entrar en detalles, declaró cómo ha abordado el tema de las relaciones y la diversidad con sus pequeños: “La verdad siempre es de cero a cien lo mejor que hay para enfrentarse al entorno, en casa nos manejamos siempre en transparencia, en verdad y en amor”, finalizó.

