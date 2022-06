Acapulco Shore 10: videos filtrados revelarían acercamientos de Jawy Méndez a Isa Castro y Fer Moreno

El rumor se desató por la filtración de un video (Foto: Instagram/@fershymp/@jawymendez_oficial/@isacastrog_oficial)

Aún sin iniciar transmisiones, la temporada número 10 de Acapulco Shore ya ha comenzado a dar mucho de qué hablar, pues las constantes filtraciones en redes sociales que han tenido sus grabaciones han generado grandes controversias que apuntan a que habrá una de las ediciones más populares y vistas.

Hasta el momento se ha confirmado que la sede de la nueva entrega será Puerto Vallarta, Jalisco, y entre el elenco oficial se encuentra Karime Pindter, Eduardo Miranda Chile, Jacky Ramírez, Alba Zepeda, Isa Castro, Fer Moreno y haciendo su controversial regreso Jawy Méndez.

Sin embargo, la participación del Casanova ha comenzado a ser debatida en plataformas digitales, después de la gran pelea en la que se vio involucrado por defender a su ahora ex novia, Manelyk González, de una pelea que tuvo con Dania Méndez, al grado de que tras su emisión original, MTV optó por censurarla, siendo este aparentemente el motivo principal de que ya no regresaran.

Ahora videos filtrados de las grabaciones en uno de los antros que la familia Shore ha visitado, han generado que los fans del reality de Paramount + empiecen a especular que Jawy tendría algún tipo de interés sentimental o casual por dos de las ex compañeras de de Manelyk: Fer Moreno e Isa Castro, esta última siendo su amiga y protegida en la entrega número siete, que fue grabada en Mazatlán y que sería el debut de ambas.

Para los fans más leales de la franquicia más exitosa del formato Shore, esto sería una traición por parte de Isa y una venganza de Méndez y Moreno, pues recordemos que Jawy y Manelyk fueron novios durante varios años e incluso llegaron a comprometerse hasta de que ella terminara abruptamente todo, al aparentemente haberse enterado de que él le era infiel.

Los chicos reality incluso se iban a casar (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

Por ello comentarios en contra de la participación del Casanova en redes sociales han inundando todas aquellas páginas de fans que se encarga de compartir información sobre el reality show, sus estrellas y la información de sus estrenos.

“Jawy regresó solo a querer molestar a Mane, lo malo aquí es que Isa se preste a esto cuando la reina le brindó las manos cuando se la querían madre*r”. “De Fer se espera esto y más pues acuérdense como se ha metido con medio mundo a pesar de que tengan otra relación, pero de Castro si saca de onda”. “Puede que se malinterprete el video y realmente solo sea un gesto cariñoso de amigos, pero conociendo como funciona el programa, lo más seguro es que esto sea un gran escándalo”, escribieron en redes.

Brenda Zambrano alzó la voz

La respuesta de Brenda fue aplaudida por miles (Foto: Instagram/@chisme_shore)

La popular ex participante de Resistiré segunda temporada y La Casa de los Famosos 2 no dudó en hacer uso de su cuenta de Instagram para dejar un comentario sobre lo que pensaba de las nuevas filtraciones, pues a pesar de que en ningún momento se puede observar un beso, el acercamiento físico si ha generado que los fans piensen diferente.

Por ello la ex participante de Acapulco Shore escribió: “Aplicando las mismas de siempre para que después no saquen nada y las chicas queden como arrastradas y ofrecidas. Perdón que comente pero de verdad que risa ja, ja, ja. Ya se acordarán de mí cuando salga la temporada y queden como yo algún día quedé”, a lo que Rocío Sánchez Chío agregó “Mentiras no dice”.

Luis Caballero Potro y Karime Pindter son parte de "All Star Shore" (Foto: Instagram/@allstarshoreofficial)

En medio de la nueva gran controversia, el próximo estreno de All Star Shore podría dar nuevos giros en las historias de los Acapulco Shore “originales” pues ya se confirmó la participación de Karime Pindter y Luis Caballero Potro como representantes de la versión mexicana.

