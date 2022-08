De padre ausente a su “fan número uno”, así fue la relación de Carlos Rivera con su fallecido papá

Aunque el señor estuvo ausente en la infancia de Carlos, padre e hijo pudieron forjar lazos familiares Foto: Instagram

Este sábado 27 de agosto trascendió la noticia del inesperado deceso del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre del reconocido cantante Carlos Rivera. Según medios locales, el hombre perdió la vida a causa de un infarto, y se reportó que había sido asistido por personal médico previo a su deceso.

Así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Huamantla en un comunicado. “Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis sinceras condolencias a él, y por supuesto a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”, informó Salvador Santos, presidente de Huamantla en sus redes sociales.

La noticia sacudió al mundo de la farándula, en especial a los allegados al famoso cantante quien siempre ha demostrado el amor que le tiene a su familia, pese a manejar su vida personal alejada de los medios de comunicación.

El señor se dedicó a la crianza de toros de lidia (Foto: Instagram/Carlos Rivera)

En distintas ocasiones, el esposo de Cynthia Rodríguez habló sobre la gran relación que mantenía con su padre, a quien lo llamaba ‘su fan número uno’, esto pese a que en los primeros años del cantante, su papá no estuvo presente.

Y es que debido a que sus padres se separaron cuando el cantante de Recuérdame era muy pequeño, sufrió la ausencia de su padre, quien dedicó toda su vida a la cría de toros de lidia en su querida Huamantla.

Rivera contó que le hubiera gustado vivir su infancia al lado de su progenitor, sin embargo años más tarde pudieron recompensar el tiempo perdido y lograron forjar una estrecha relación. Así lo declaró Carlos Rivera en el programa Ventaneando, en mayo de 2021.

“Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque aunque cuando yo era niño pues separa de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiera hacer, él me ayudó, me apoya y me ayuda, y me dice: ¿cómo te ayudo?”

El intérprete de 100 años también mencionó que la pandemia de COVID-19 ha sido una situación de mucha incertidumbre para él. Incluso prometió a Dios rezar el rosario todas las noches si cuidaba a su familia, sin embargo la enfermedad alcanzó a su padre y tuvo que ser internado, por lo que el cantante sufrió mucho.

“El año pasado, yo no le he contado a nadie, a él le dio COVID y estuvo en el hospital 11 días y fue horrible porque, la gente que ha vivido esto, sabe lo fuerte que es despedirte y no saber si vas a volver a verlo, volver a abrazarlo. Y afortunadamente no se complicó demasiado y de hecho pude estar hablando con él cuando estaba en el hospital y lo traje para acá (a la Ciudad de México), y ya está vacunado, ya todo y es una tranquilidad enorme”, contó entonces.

Al momento, el intérprete no ha reaccionado públicamente a la noticia (Foto: Televisa/Las Estrellas TV)

Apenas este 14 de agosto el cantante y su padre habían acudido a la presentación del video Te soñé, Tlaxcala, en Casa Huamantla. Y es que Carlos Rivera formó parte de la tradicional “noche que nadie duerme” y le llevó serenata a la Virgen de la Caridad.

Por otra parte, la última publicación del cantante dedicada a su papá fue en junio de 2021, con motivo del Día del padre le dedicó unas breves, pero significativas palabras en su cuenta de Instagram:

“¡Mi papito! Mi mejor amigo. Mi fan número 1. Te amo”, escribió junto a una imagen donde aparece con el hoy fallecido.

