Tundieron a Laura G por decir que Huamantla está en Puebla y no en Tlaxcala

Laura G confesó que su compañero favorito de VLA es Sergio Sepúlveda. (Foto Instagram: @lauragii)

En las últimas horas Laura G se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un error que cometió durante una entrevista. Y es que la actual conductora de Venga la Alegría confundió Tlaxcala con Puebla al hablar sobre la reciente visita de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez a Huamantla con motivo de una celebración en honor a la Virgen de la Caridad.

Todo ocurrió durante una emisión de La Caminera, programa radiofónico bajo la conducción de Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay. En esa ocasión, la presentadora participó en una dinámica donde fue cuestionada sobre algunas polémicas en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas como su inesperada colaboración con La Academia 20 años, aparición que fue duramente criticada en redes sociales por sus cambios de look y sus encontronazos con algunos críticos.

Los conductores aprovecharon su visita para cuestionarla sobre qué cambios haría en la plantilla de conductores del matutino, a quiénes sacaría y quiénes metería para que tuviera más éxito. Fue bajo este contexto que lamentó la reciente salida de Cynthia Rodríguez, con quien convivió desde su llegada a la televisora del Ajusco, pues considera que era un elemento muy fuerte dentro del programa.

“Mujeres ya no hay, se fue Cynthia, nada más estamos Anette, Kristal y yo”, comenzó. Fer Gay aprovechó para indagar sobre los rumores que apuntaban que la ex académica se iría con la competencia, pero Laura G confirmó que su salida no es por temas profesionales, sino personales, tal y como lo dijo la propia cantante durante su despedida del matutino.

los ex académicos se dieron su primer beso en público en Huamantla. (Captura TikTok: @carlosrivera.86)

Yo te lo confirmo, no se va a ir. Ella se está viviendo una etapa que se super merece después de 17 años [trabajando en la misma empresa], está en primera dama allá en Huamantla saludando a todo Puebla.

Tania Rincón continuó con la conversación sin prestar mayor atención al error geográfico que cometió Laura G y que más tarde le valió cientos de críticas por parte de algunos internautas, quienes la señalaron por no saber que Huamantla está en Tlaxcala y no en Puebla.

“Huamantla es de Tlaxcala”. “@cyn_oficial pasales un mapa a tus finas amistades”. “Lo dijo despectivamente: en primera dama en Huamantla”. “Qué tiene que ver Huamantla con Puebla?”. “Puebla... le falló la geografía, Huamantla es de Tlaxcala”. “El nuevo pueblo de Puebla es Huamantla”. “Primero que sepa bien el chisme”. “Yo buscando en ADO el viaje de Huamantla, Puebla, para ir a ver a Carlos Rivera y que solo hay salidas para Huamantla, Tlaxcala”. “Puebla? es Tlaxcala, póngale cero profesor”, fueron algunas reacciones.

Foto: Instagram/@lauragii

La conductora no se ha pronunciado al respecto, pero las redes sociales se llenaron con comentarios sarcásticos por su error. Por otro lado, durante la misma platica para el programa radiofónico confesó que su compañero favorito es Sergio Sepúlveda a pesar de que en un principio pensaba que era “sangrón” y comentó que sacaría a William Valdés porque: “Es de Miami y ahora que Sandra [ex directora de contenido] se va a Telemundo y ellos han hecho muy buena química... tendría que irse a Miami a triunfar”.

Por otro lado, Laura G confesó que Vanessa Claudio no pudo entrar como conductora principal del reality debido a que ya tenía compromisos con algunas marcas para hacer comerciales en vivo y no podía realizar ambas cosas a la vez, así que le llamaron para cubrir a Yahir y de esta manera no dejar el espacio vacío.

“Las personas que hacen la co-conducción tienen todas las ventas y se hacen contratos para que esa persona las haga”, dijo.

