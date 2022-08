Conductores de VLA revelaron que no fueron invitados a la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron (Fotos: Instagram)

Luego de que Cynthia Rodríguez reapareciera en Venga la Alegría tras irse de vacaciones unos meses y revelara que se casó con Carlos Rivera, las reacciones por parte del mundo del espectáculo no se hicieron esperar. En este sentido, los mismos conductores del matutino de TV Azteca ventilaron que la ex conductora del programa no los invitó a su boda.

Fue durante una de las recientes emisiones, donde se presentaron algunas declaraciones en las que Natalia Jiménez, reconocida cantante de La Quinta Estación confesó que ella no pudo asistir a la unión nupcial de los ex integrante de La Academia.

“Yo andaba trabajando (...) me alegro muchísimo por ellos que se hayan casado. Que se preparen para no dormir... van a estar sin dormir dos años”, sentenció.

Ante esto y, de vuelta en el foro, Horacio Villalobos no se quedó callado y reveló que los conductores del matutino no fueron invitados a la boda de Cynthia y Carlos. Ante esto, Ricardo Casares desmintió los hechos e insinuó que él fue la excepción, pero que no pudo ir.

Flor Rubio rápidamente intervino y señaló que a pesar de ello, estaba segura que la pareja los había tenido presentes “en el corazón” durante el importante momento y Horacio no dudó en mencionar que la invitación era lo de menos, ya que los querían mucho y les deseaban mucha felicidad en su nueva etapa.

Cabe recordar que, tras hacer público su matrimonio, la pareja de enamorados continuaron con la discreción que los caracteriza, pero algo que rompió con este esquema y sorprendió a los internautas fue que -como nunca antes- los artistas se dieron un beso en público.

La pareja se reencontró en Tlaxcala en fechas pasadas para participar en una procesión en honor a la Virgen de la Caridad debido a que el ganador de la tercera generación de La Academia había prometido ofrecerle una serenata en agradecimiento por las bendiciones que ha recibido durante aproximadamente 18 años de trayectoria.

Los enamorados y sus seres queridos más cercanos se dieron cita en Casa Huamantla -como se conoce a la propiedad que recientemente adquirió el cantante- para presenciar el evento y saludar a sus fans desde el balcón. Mientras los devotos esperaban a que pasara la Virgen centraron su atención en los recién casados y en unísono les pidieron un beso.

Notablemente incómodos con la situación optaron por lanzar muestras de cariños hacia los presentes, sin embargo, las peticiones no cesaron, así que accedieron y por primera vez se dieron un tierno beso de piquito en público.

Carlos Rivera publicó un video en su cuenta de Instagram para compartir los mejores momentos del evento y añadió un mensaje donde confesó que hace tiempo le habría prometido a la Virgen de la Caridad cantarle Te soñé en agradecimiento por sus triunfos.

“Tal como le prometí a la Santísima Virgen de la Caridad, ayer le canté desde el balcón de mi @casahuamantlamx en la tradición más bella de mi tierra, la procesión en ‘La noche que nadie duerme’ Que su hijo Jesús me permita hacerlo cada año para agradecer todas sus bendiciones”, escribió.

SEGUIR LEYENDO