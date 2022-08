Raúl Araiza se tatuó después de anunciar su proceso de rehabilitación: “Renacer, resetear y revivir”

Raúl Araiza se realizó un recuerdo de su complicado proceso (Fotos: Instagram/@negroaraiza)

Raúl Araiza vive uno de los procesos más complicados de su vida y como lo ha hecho desde hace algunos años por su paso por la televisión mexicana, ha decidido compartir públicamente todo acerca de su proceso de rehabilitación, luego de que el querido Negrito se ausentara por varios días del matutino más famoso de México, Hoy.

Como cada persona, el presentador ha demostrado tener un proceso diferente de recuperación, sanación y recordatorio de superación y muestra de ello es que ha decidido realizarse un tatuaje. Por medio de sus insta stories Raúl ha compartido el camino de creación, significado y resultado final, causando una ola de comentarios positivos después de hacer todo público, aún cuando uno de los códigos base del programa de alcohólicos anónimos precisamente es el anonimato.

“Y bien, aquí estamos haciendo un tatuaje con mi querido amigo Adrián. Estamos haciendo una fecha, como todos saben, muy importante para mí: 08-08-2022. Porque por fin encontré algo que había cargado toda mi vida, desde mi infancia y muchas cosas que revisé, que ya se los conté en el programa y eso amerita, la verdad, para que yo me acuerde siempre de todo lo que viví”, inició a relatar el presentador de Hoy.

“Renacer, resetear y revivir” , fueron las palabras de Raúl Araiza (Fotos: Instagram/@negroaraiza)

Durante los últimos detalles del recuerdo que literalmente lo ha marcado de por vida, el también actor de producciones para televisa como Cadenas de amargura, Papá a toda madre y recientemente La desalmada, agregó: “De verdad que quedó increíble y ni me dolió ni nada. Aquí (Instagram) se ve más grande de lo que es, pero es de verdad increíble. Muchas gracias querido amigo, eres grande. Ahora a cuidarlo como un bebé”.

A lo que su tatuador mencionó: " A ti por la invitación y por hacerme parte de este momento tan especial”. El emotivo espacio terminó con la presentación final del diseño que a pesar de que algunos lo han considerado como muy sencillo, las razones ya explicadas por el presentador en el programa y las historias han conmovido por su intento de recuperar el control de su vida, siendo reflejado en cientos de comentarios en redes sociales.

Con esta imagen, Raúl Araiza levantó sospechas (Foto: Instagram)

“Así como hay mujeres que les gustan cortarnos el cabello para ‘cerrar ciclos’ a los hombres les puede gustar hacer un tatuaje y no le veo nada de malo o raro”. “Bien por ti mi querido Negrito, mi papá fue alcohólico y no hay nada más fuerte que ser tú mismo el que dé el primer paso a todo este difícil proceso”. “Sabemos que todos ustedes no tiene la obligación de compartir las cosas porque por algo es anónimo, pero me da gusto que enfrentes al toro por los cuernos y no dejes que esto se haga un circo para revistas de los martes que venden notas por vender”, expresaron.

“El alcohol se volvió mi mejor amigo”

Tras días de ausencia, Raúl Araiza regresó a Hoy y se sinceró como nunca antes ante sus compañeros de toda la vida como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, así como con los millones de televidentes que sintonizan el programa de Televisa.

Araiza destacó que detrás de su "actitud alegre" al frente de Hoy, puede estar sufriendo una caída emocional (Foto: Archivo)

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos. Yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije ‘De aquí soy’ y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo. Si no quieres sufrir, pide ayuda a los profesionales, el chiste es no tragártelo porque un día va a explotar”, narró en vivo.

