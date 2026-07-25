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¡México conquista el primer oro de Santo Domingo 2026! Edith Márquez y Aylin Madueña hacen historia en remo

La delegación mexicana abrió el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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México ya hizo historia en Santo Domingo 2026. Edith Márquez y Aylin Madueña se convirtieron en las primeras campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar la medalla de oro en el doble par de peso ligero femenil (LW2X), este sábado 25 de julio.

México domina el remo y abre el medallero con autoridad

El remo fue la primera disciplina en entregar medallas en Santo Domingo 2026 y México no dejó pasar la oportunidad de iniciar con el pie derecho.

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La dupla integrada por Edith Márquez y Aylin Madueña cruzó la meta con un tiempo de 7:22.51, suficiente para imponerse con más de 10 segundos de ventaja sobre sus más cercanas perseguidoras.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

  • México | Edith Márquez / Aylin Madueña — 7:22.51
  • Venezuela | García / Meneses — 7:32.78
  • Cuba | Jiménez / Almeida — 7:36.59

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

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Los aficionados en México podrán seguir la actividad de la delegación nacional a través de distintas opciones de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales. Estas son las señales que transmitirán las competencias:

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  • Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)
  • Fox Sports México (televisión de paga)
  • AYM Sports (televisión de paga)
  • Centro Caribe Sports (canal oficial de YouTube)
  • Claro Sports (canal oficial de YouTube)
  • TV Azteca Deportes (aplicación oficial)
  • Azteca Network (transmisión gratuita)

México afronta esta edición como una de las delegaciones favoritas para dominar el medallero. Además de ser el único país presente en todas las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la representación nacional buscará alcanzar un nuevo hito al convertirse en la primera en superar las 4,500 medallas en la historia de la competencia.

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