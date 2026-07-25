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Abogado de familia de Laura Camila Blanco explicó por qué la justicia negó apelación de la defensa del señalado por feminicidio

Carlos Andrés Herrera sostuvo que el acceso al material probatorio fue desestimado por el juez tras determinar su inutilidad en el caso

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Abogado de familia de Laura Camila Blanco explicó por qué la justicia negó apelación de la defensa del señalado por feminicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Laura Camila Blanco/Facebook
Abogado de familia de Laura Camila Blanco explicó por qué la justicia negó apelación de la defensa del señalado por feminicidio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Laura Camila Blanco/Facebook

El Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá negó la apelación presentada por la defensa de Óscar Santiago Gómez Leal, expareja de Laura Camila Blanco, y confirmó la decisión de primera instancia dentro del caso por el feminicidio de la periodista, de 27 años, según lo resuelto en una audiencia del viernes 24 de julio de 2026.

La impugnación buscaba incorporar solicitudes probatorias para la continuidad del proceso. En entrevista con Citytv, Carlos Andrés Herrera, abogado de la familia de la víctima, afirmó que la defensa pretendía acceder a información del celular de Blanco, pedir una inspección al apartamento donde ocurrieron los hechos, obtener documentos de planos del inmueble, el libro de población de la estación de Policía a la que fue trasladado Gómez Leal ese día, la historia laboral de la comunicadora y una autorización de traslado del procesado para desbloquear un teléfono.

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- crédito Captura de pantalla Audiencia Virtual Paloquemao
Carlos Andrés Herrera sostuvo que el acceso al material probatorio fue desestimado por el juez tras determinar su inutilidad en el caso - crédito Captura de pantalla Audiencia Virtual Paloquemao

En la audiencia, el juez sostuvo que la defensa no sustentó por qué requería varios de esos elementos ni su utilidad en el caso, en especial la historia laboral de Blanco. “La defensa no explicó la relación existente entre la historia laboral y el delito de feminicidio agravado, que tampoco explicó cuál era la utilidad probatoria para conocer la historia laboral, y que la información pretendida carecía de pertinencia, y en este caso no se cumplía. Por esas razones, entonces, se impone la confirmación de la decisión tomada en primera instancia”, dijo.

Herrera señaló al mismo medio que el fallo no implica una prohibición absoluta de acceder a ese tipo de información, sino que respondió a la falta de sustento de la solicitud: “El juez 53 del circuito lo que hizo fue confirmar la negativa para que la defensa accediera a esos elementos. No porque no lo pueda hacer, no porque no pueda acceder a ellos, sino porque la defensa no acreditó en debida forma por qué debía obtener esa información”.

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Laura Camila Blanco, periodista cuya familia denuncia que sufría violencia de género y celos en su relación, antes de su trágica muerte el 27 de julio - crédito red social Facebook
Laura Camila Blanco, periodista cuya familia denuncia que sufría violencia de género y celos en su relación, antes de su trágica muerte el 27 de julio - créditoLaura Camila Blanco/Facebook

Con la decisión, quedó cerrada la apelación y el proceso continuará con la audiencia preparatoria, prevista para finales de agosto sde 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación y la defensa presentarán las pruebas para el juicio.

“Gritos y vulgaridades”: lo que escucharon los amigos de Laura Camila Blanco la madrugada de su muerte

Las voces que acompañaron a Laura Camila Blanco la madrugada del 27 de julio de 2025 revelaron un cuadro más sombrío que el que se conoció inicialmente. Mientras siete personas permanecían en la sala del apartestudio, al noroccidente de Bogotá, la joven periodista, de 27 años, vivía sus últimos minutos en la habitación principal. Después, aparecería su novio, Óscar Santiago Gómez, gritando que ella se había arrojado al vacío.

Los testimonios coinciden en que la pareja entró a la habitación principal mientras los demás se quedaron en la sala. Desde allí, escucharon cómo la discusión subía de tono.

Las entrevistas posteriores del CTI aclararon la atmósfera previa a la caída. Emerson Alvear señaló: “Escuchamos discusión gritos, vulgaridades y un tono de voz alto, nosotros seguimos normal porque no nos queríamos meter. Eran cosas de pareja y de un momento a otro Santi empezó a gritar pidiendo ayuda”.

Manifestación ciudadana en Bogotá en rechazo a la muerte de Laura Camila Blanco y en exigencia de justicia - crédito Minuto60/X
La familia de la víctima pide justicia contra el agresor - crédito @ColombiaOscura/X

Katerine Calderón también escuchó la disputa: “Empecé a escuchar gritos como de una pelea. Eran de Laura y Santiago los cuales estaban solos en la habitación”. Para Angie Daniela Niño, el intercambio duró unos minutos: “Laura Blanco ingresó al cuarto con Santiago y empezaron a discutir no sabemos el por qué. Y pasaron 6 minutos y Santiago empezó a gritar que Lau se tiró”. Mientras tanto, Julieth Maldonado aseguró que estaba dormida por el estado de embriaguez y que solo despertó cuando él salió alterado de la habitación.

Cecilia Osorio, madre de Laura, cuestionó el papel de los presentes esa madrugada: “Totalmente indiferentes a lo que estaba pasando. Yo veo una persona en peligro yo intervengo porque se trata de evitar que algo irremediable pase”, dijo. Ante estos testimonios, el abogado de la familia está intentando determinar si hubo contradicciones que pudieran sugerir “una omisión por parte de esas seis personas o si podemos estar hablando de una complicidad tendiente a encubrir lo que realizó Óscar Santiago”.

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