Dos ex conejitas de Playboy relataron su primer encuentro sexual con Hugh Hefner: “No quería usar protección, fue asqueroso”

El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, llega con su novia Kendra Wilkinson (izquierda) y Bridget Marquardt para su fiesta de cumpleaños número 80 en el famoso club P1 de Múnich el 31 de mayo de 2006. (REUTERS/Michaela Rehle/Foto de archivo)

Dos ex conejitas Playboy y estrellas del podcast “The Girls Next Door” revelaron oscuros secretos del magnate y dueño de la revista para adultos, Hugh Hefner. Se trata de Bridget Marquardt y Holly Madison, quienes fueron reconocidas públicamente como las “novias principales” de Hefner, junto con Kendra Wilkinson, y que durante una entrevista ofrecida el pasado martes en el podcast “Juicy Scoop” de Heather McDonald, explicaron lo presionadas que se sintieron para tener relaciones sexuales sin protección con el magnate.

Bridget tenía 28 años cuando se fue a vivir con Hugh y, de acuerdo con sus declaraciones, en los primeros días en la casa Playboy, fue invitada a participar en una orgía en el dormitorio del dueño de casa.

Una de las Playmates con más experiencia y a la que Bridget se refirió como “La Reclutadora”, le preguntó si formaría parte del “grupo de arriba”. La ex conejita le respondió que solo quería presenciar el evento y no participar de él, pero la que organizaba la cartera de mujeres de Hefner le respondió que si no formaba parte de la orgía, el magnate no la llamaría nunca más.

Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt, Hugh Hefner y Holly Madison, conocidas por ser las “novias principales” de Hefner (Shutterstock)

“Yo veía todo lo que las invitadas hacían, así que sabía que eso sería una cosa de 10 segundos. Quiero decir, definitivamente no más de un minuto”, puntualizó Marquardt. La ex conejita de Playboy dijo que, aunque trató de “bloquear” la experiencia de su memoria, sí recuerda “tratar de hacerlo lo más rápido posible.”

“Era como una fiesta de pijamas. Toda la habitación estaba a oscuras. Las únicas luces provenían de dos televisores que estaban emitiendo pornografía ”, detalló.

“Uno esperaba que al menos los que asistían a esas reuniones fueran sometidos a exámenes o a una revisión, o que todo el mundo fuera monógamo en esa relación, pero no era así”, explicó.

Por su parte, Holly Madison, que fue novia de Hefner desde 2001 hasta 2008, dijo que el ambiente dentro de la casa se sentía como una especia de ”culto” y manifestó que todo el personal esperaba que sus playmates vieran a Hefner como un hombre bueno. “Empezabas a sentirte como, oh, él no es lo que dicen los medios de comunicación, es sólo un hombre agradable”, comentó.

El pasado 19 de junio, el canal A&E emitió la serie documental “Secrets Of Playboy”, 12 episodios donde se desenmascara al otrora magnate y revela las desagradables verdades sobre el hombre que construyó su imperio sexual a costa de mujeres vulnerables, drogas, orgías, agresiones sexuales e incluso zoofilia.

Madison recordó la primera vez que ella y Hefner durmieron juntos y dijo que ocurrió después de una noche con muchas mujeres. Aseguró sentirse “humillada” a la mañana siguiente.

Madison recordó haber estado tomando “tragos toda la noche” porque estaba muy “nerviosa” y haber subido a la habitación de Hefner. “Estaba muy borracha, subí las escaleras... Alguien preparó un baño en su baño y se suponía que todos debían bañarse”, dijo. “Pero nadie realmente lo hizo… Creo que solo fuimos yo y otra persona”.

“Me acerco a la cama [y] la otra chica nueva ya está acostada allí”, relató. “Hay vibradores dispuestos para todos. Nunca había usado un vibrador en mi vida... Entonces, estoy acostada esperando a todos los demás. Y ni siquiera recuerdo a todos los demás entrando, solo recuerdo acostarme y luego, de repente, todos los demás estaban allí”.

“Lo primero que sucede es que La Reclutadora dice: ‘Papá... ¿Quieres tener a la chica nueva?’”, recordó, señalando que “todos solían llamar a [Hefner] ‘papá’ en el dormitorio”.

Madison continuó: “Y no te miento, lo siguiente que sé es que él está encima de mí”, a pesar de que ella estaba “acostada al final de la cama”.

“Definitivamente no hubo romance ni seducción ni nada por el estilo”, dijo. “Estaba oscuro en la habitación, había una pantalla gigante de cine porno. Todo era muy mecánico y robótico. Fue realmente asqueroso para mí cómo Hef no quería usar protección. El impacto que tuvo en mí fue muy fuerte” , detalló.

Hugh Hefner de Playboy y Kendra Wilkinson, Bridget Marquardt y Holly Madison en una foto de 2005 (Foto de Kevin Winter/Getty Images)

“La gente me pregunta que si no me gustaba el sexo con él o si él me asustaba por qué no me fui. Tienen que entender que si me iba, todos mis problemas de no tener un lugar donde vivir, volverían”. explicó.

Entretanto, la ex novia de Hefner, Sondra Theodore, de 65 años, aseguró al diario The New York Post que el dueño del imperio del conejito “era un depredador”.

“Lo observé, observé su juego. Y vi a un montón de chicas entrar por las puertas de la mansión con un aspecto muy juvenil y renovado, y salir con un aspecto cansado y demacrado”, comentó.

El pasado 19 de junio, el canal A&E emitió la serie documental “Secrets Of Playboy”, 12 episodios donde se desenmascara al otrora magnate y revela las desagradables verdades sobre el hombre que construyó su imperio sexual a costa de mujeres vulnerables, drogas, orgías, agresiones sexuales e incluso zoofilia.

Imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con personas de todas las facetas del mundo de Playboy, ayudan a desentrañar la glamorosa mitología creada por la marca Playboy durante varias décadas.

De acuerdo a su certificado de defunción, publicado por TMZ, el Hugh Hefner de 91 años falleció después de sufrir un paro cardíaco y una falla respiratoria, consecuencia del delicado estado de salud que estaba atravesando.

Hugh Hefner de 91 años falleció después de sufrir un paro cardíaco y una falla respiratoria,

El documento también señala que Hefner estaba sufriendo de septicemia, una inflamación severa de los tejidos del cuerpo provocada por una infección en la sangre. Además, se estaba tratando una afección provocada por la bacteria E. coli.

SEGUIR LEYENDO: