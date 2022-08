Cristian Castro reveló el motivo de su distanciamiento con Luis Miguel

(Fotos: Facebook/Cristian Castro iberoamerica, Gettyimages)

Desde hace varios años, se sabe que la relación entre Cristian Castro y Luis Miguel es distante, sin embargo, nunca se dio a conoer cual fue el motivo de su enemistad. Hacia los años noventa, sus carreras estaban en su punto máximo, por lo que podría entenderse que hubiera cierta competencia, sin embargo, el intérprete de Así era ella ya reveló porque no son unidos.

De acuerdo con lo que mencionó el hijo de Verónica Castro, habría sido Daisy Fuentes quien desató la pelea entre los dos cantantes. El amor de la modelo y actriz cubana habría desatado una competencia entre Castro y Luis Miguel, creando así la rivalidad ahora conocida.

Cristian Castro cree que Luis Miguel se enojó porque no continuó la competencia entre ambos foto: ERS Fotos

Aparentemente, el más afectado por esta pelea fue Luis Miguel, quien se enojó porque Cristian Castro no quiso “competir” con él, así que se retiró a tiempo de la contienda y respetó que El Sol mantuviera una relación con Daisy Fuentes.

Así lo expresó Cristian Castro en el programa argentino Socios del espectáculo. “Me quitó a la chica, viejo, ¿Cuál es el problema? Se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, entonces se enojó porque se la dejé (...) No sé qué pasó. Algo le enojó, obviamente, pero a mí no me enoja nada”.

Hasta el momento, el cantante de Cuando calienta el sol aún no ha emitido una opinión al respecto en la que confirme o desmienta la afirmación de Cristian Castro. Aunque el artista dejó México porque sufrió varios asaltos, expresó recientemente que quisiera regresar a este país para estar con su mamá, Verónica Castro.

Por su parte, Luis Miguel se ha dejado ver en diversos lugares con una apariencia rejuvenecida, la primera fue durante una noche de diversión en Miami, Florida, Estados Unidos.

No es común que el cantante sea fotografiado durante sus noches de fiesta, pues si algo cuida en demasía es su exposición al público y, desde luego, su vida privada; sin embargo, en esta ocasión accedió a tomarse una fotografía con tres fanáticas de su música que compartieron la postal en redes sociales, convirtiéndose en la sensación del momento.

En las últimas semanas el nombre de Cristian Castro ha logrado posicionarse en las tendencias de las redes sociales por sus inesperados cambios de look desde su incursión en la televisión argentina.

Recientemente, el cantante de Por amarte así confesó que ahora en su radicar por Argentina fue nuevamente víctima de la delincuencia.

Fue en una entrevista para el programa Nuestra Tarde de la cadena TN, donde reveló que fue víctima de un robo en su casa en Argentina, dando pie a dejar el país donde está participando en el reality Canta conmigo ahora para mudarse a Uruguay.

“Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este”, remarcó para la prensa argentina.

Sin embargo, el cantante asegura que su corazón “es siempre de la Argentina”, y que tomó de la mejor manera la decisión de mudarse a Uruguay: “Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”.

Sin ahondar en detalles sobre el robo, el hijo de la conductora y primera actriz Verónica Castro, comentó que no había hecho pública la denuncia porque no era “dramático”.

“Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, remató para el conocido programa argentino, Nuestra Tarde .

