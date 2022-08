Papá de Checo Pérez reveló terrible accidente de Luis Miguel: “Casi se mata”

Luis Miguel sostiene una relación cercana con Antonio y "el Checo" Pérez ((Fotos: Instagram/@aperezgariba, Gettyimages)

Luis Miguel se ha hecho presente recientemente en los medios de comunicación, primero porque hace semanas fue captado en un restaurante en Miami en compañía de tres mujeres influencers, y llamó la atención que El sol lució rejuvenecido y más delgado, lo que le valió múltiples halagos en las redes sociales.

Además, el famoso intérprete de temas como La media vuelta y Ahora te puedes marchar ha sido señalado por el presunto romance que habría iniciado con la diseñadora española Paloma Cuevas, con quien sostenía una relación de amistad desde hace varios años y quien incluso se convirtió en su comadre, al amadrinar junto con su entonces esposo, el torero Enrique Ponce, a Miguel, uno de los hijos que Luis Miguel procreó con Aracely Arámbula.

Además, aunque no se encuentra promocionando ningún material discográfico ni ningún otro proyecto artístico, Luis Miguel ha sido noticia por las recientes fotografías que ha compartido en sus historias de Instagram: se trata de imágenes suyas del pasado, que muchos de sus seguidores han interpretado como una forma de llamar la atención frente a un hipotético e inminente nuevo material inédito.

El diputado federal ha apoyado en múltiples ocasiones a su famoso hijo (Foto: Getty Images)

Asimismo, en mayo de este año se viralizó una fotografía de Micky donde aparece al lado del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien acababa de ganar el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, sin embargo, poco después se supo que la foto data de 2018, cuando ambos famosos se reunieron en España.

Sobre la amistad de Luis Miguel y la familia Pérez fue cuestionado recientemente el señor Antonio Pérez Garibay, diputadso federal y papá del premiado piloto mexicano, quien habló de su relación con el afamado intérprete, a quien considera su hijo.

“Quiero mucho a Luis Miguel y al Potrillo, son como mis hijos, grandes amigos. Los quiero mucho y los invitamos a los dos al Gran Premio de México”, mencionó el político, abanderado por Morena en la Cámara.

La foto viral de Luis Miguel y Checo Pérez fue captada en 2018, cuando ambos se encontraron en España (Foto: Archivo)

Antonio Pérez se negó a dar su opinión respecto a la supuesta nueva relación del cantante, y aseguró que uno de los secretos para mantener una amistad al paso de los años, es que no acostumbra meterse en su vida privada.

“Ni me metan en eso, se ve muy guapa su novia. Yo a Micky lo quiero como a un hijo, es gente muy bonita, los voy a respetar siempre y lo más bonito para ellos es respetarlos en su vida privada, y yo en eso jamás me voy a meter, por eso tengo esa relación tan bonita con él”

El político afirmó que, contrario a lo que se conoce sobre Luis Miguel y a la leyenda que ha construido al paso de las décadas acerca de que es un hombre solitario, reservado y un tanto huraño, es una persona de gran corazón que siente un profundo amor por México.

“Es un gran ser humano, ama México. Si fuera por él viviría en México, pero no puede, porque pobre, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo puede caminar normalmente porque es una gran celebridad, pero es un gran ser humano... Tiene sus hijos maravillosos, esa parte ya es muy bella, ya dejó huella, ya tiene sus semillas en este país. Los hizo en México, los pudo haber hecho en cualquier parte del mundo”, destacó.

Luis Miguel estaría sosteniendo un romance con su "comadre" Paloma Cuevas (Fotos: Getty Images)

Asimismo, el papá del Checo destapó que Luis Miguel le confió que hace tiempo sufrió un incidente que lo puso al borde de la muerte: “Micky tiene un corazón impresionante y lo que ama a México, en una de las pláticas que tuve con él me sorprendió muchísimo. Yo ni lo sabía, pero me dice, ‘yo volví a nacer en Jalisco’ y le digo ‘¿por qué?’... Tuvo un accidente en avión, no salió el tren de aterrizaje, las llantas, las alas, le pusieron espuma y casi se mata. Volvió a nacer”, expresó sin contar más detalles ni dar la fecha aproximada en que esto pudo haber ocurrido.

