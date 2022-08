Sergio Mayer Mori desmintió acusaciones sobre descuidar a su hija: “Se van a enterar de todo”

Natália Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no darle pensión ni hablarle a la hija que tiene en común 8Fotos: Instagram/@nataliasubtil/smayermori)

Sergio Mayer Mori se encuentra en el ojo público, después de que su ex pareja, Natalia Subtil, lo acusara de desatender a su hija y presuntamente no darle pensión alimentaria. Así, tras dichas declaraciones, el actor del nuevo reboot de Rebelde rompió el silencio para defenderse.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por el diario Milenio, donde el hijo de Bárbara Mori señaló que las acusaciones en su contra son falsas, pues a pesar de vivir en otro continente, sí está al pendiente del bienestar de su hija.

“Para variar sigue diciendo cosas, pero de hecho justo a eso vengo, vengo a encargarme de ese tema, o sea a diferencia de ella, yo no digo estas cosas y entonces va a llegar un momento en el que se van a enterar de todo”, comenzó a decir.

Lo prometo, yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver, independientemente de la distancia que ha sido un factor obviamente muy fuerte.

El actor dijo que no descuida a su hija Foto: Instagram@nataliasubtil

De igual manera el artista de 24 años confesó que su relación con Raquel Chaves -con quien reside en Barcelona- está en uno de sus mejores momentos.

“Muy enamorado, yo llevo cinco años enamorado completamente de ella y creo que no va a cambiar eso nunca, si algo me preguntaban de ejemplos a Mila, yo creo que eso es un ejemplo hermoso de lo que le querría dar a Mila, que vea que yo tengo una familia y que yo tengo una relación estable y que yo amo a mi pareja y que la ama a ella también”, puntualizó.

En cuanto a las acusaciones de su ex pareja, el joven destacó que este tipo de conflictos a quien más afectaban era a su hija.

“Creo que ya van muchos años de lo mismo, si estuviéramos en 2017 entiendo el morbo, lo único que no puedo entender al respecto de Natalia, es eso, no piensa en cómo esto le afecta a Mila”, recalcó.

Sergio Mayer Mori es Esteban Torres. (Netflix)

Qué dijo Natalia Subtil sobre Sergio Mayer Mori

Fue en una reciente entrevista para la revista TVNotas, donde Natalia Subtil, la actriz de 33 años de origen brasileño, habló acerca de la hija que tiene en común con el actor de Rebelde (Netflix), confesando las dificultades que ha vivido desde que el padre de Mila Mayer Subtil decidió irse a vivir a España con una nueva pareja, dejando, según ella, todas sus obligaciones como padre de una menor de edad.

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, comenzó a relatar la actriz.

Natalia aseguró que si ha buscado al joven actor, por el bienestar de la menor, sin ningún tipo de interés amoroso, sin embargo todo ha sido fallido. Incluso la actriz llegó a tener contacto directo con la nueva pareja de Mori, quien en un principio sí le respondía, pero la ausencia también llegó.

SEGUIR LEYENDO