“Se acabó”: Alfredo Adame reiteró mensaje contra sus hijos

Alfredo Adame pone fin a su relación con sus tres hijos (Fotos: Infobae // Instagram @marypazbanquells_oficial)

El conocido actor, Alfredo Adame, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a las fuertes declaraciones que ha hecho respecto a sus tres hijos, Sebastián, Alejandro y Diego.

Y es que en lo que parece ser una entrevista con varios medios de comunicación en un video de Berenice Ortíz, le preguntaron a Adame sobre si apoyaba a su hijo Sebastián luego de decir abiertamente ser gay.

A ello, respondió que el joven había hecho muchas tonterías y aseguró que Gustavo Adolfo Infante manipuló a Sebastián para que él dijera en su programa que era homofóbico

“Hizo muchas tonterías y el estúpido patas de molcajete, el alcoholiquito, drogadicto este Gustavo Adolfo Infante lo manipuló junto con la mamá para que dijera que yo era homófobo”.

Alfredo Adame arremetió nuevamente contra Gustavo Adolfo Infante llamándolo "patitas de molcajete" (Fotos: Instagram/@fainfante/@adamereacciona)

Asimismo, comenzó a relatar que él trató de acercarse a sus hijos nuevamente, invitándolos a comer un restaurante por el Día del Padre y que ellos rechazaron esa oferta.

“Se acabo, su última oportunidad fue esa. Yo no vuelvo a tomar la iniciativa en absolutamente nada”, puntualizó. De igual manera, reiteró que el día de su funeral no van a entrar, que solo estará su hija Vanessa y sus nietos, María José y Santiago.

“El día que yo me muera van a entrar mi hija Vanessa, que es mi heredera de todo. Mis nietos María José y Santiago (...) Van a entrar la gente que realmente yo considero mis amigos, ellos no entran”, reiteró.

Y es que en una entrevista con Venga la Alegría, hace unas semanas, el actor resaltó que sus hijos Sebastián, Diego y Alejandro tendrán que acercarse a él antes de que muera para poder ir a su funeral.

“Si se pasan 20 años, pues ni modo. Y si no vienen, el día que me muera no los quiero ver en mi funeral... no quiero, no los van a dejar entrar a mi funeral, ni a mi capilla, ni a nada, que se vayan a la chin***”, dijo.

Adame habla de la relación actual con sus hijos (Fotos: Gettyimages, Instagram/yrma_lydya)

De igual forma, Sebastián aclaró su versión de la historia y dijo que él había hablado con su padre antes para decirle que si se iban a reconciliar fuera lejos de las cámaras.

“Por parte del mensaje, sí me llegó, no lo contesté porque justo lo que yo le pedí, fue justamente lo que rompió. De hecho, enfatiza en ese mensaje que no va a ser en su casa, era la comida del Día del Padre, que va a ser en otro lado. A parte, un reportero me habló para decirme que si sí iba a estar ahí, entonces, ya sabía a lo que iba”, señaló Sebastián.

Por otro lado, en el video captado por Berenice Ortíz, Alfredo Adame arremetió contra Cynthia Klitbo, llamándola mitómana por aquella ocasión en la que comentó que el actor la persiguió y a Rey Grupero con una pistola.

Alfredo Adame de DJ (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Ay ya no me pregunten de esa mitómana mentirosa (...) Alcohólica, drogadicta que sale diciendo en un programa que yo la correteé con una pistola junto al mugroso del novio en Perisur, no merece nada de mí”, sentenció.

Cabe señalar que le cuestionaron sobre la manta que supuestamente Rey Grupero fue a poner en su casa y dijo que era una tontería, que no se podía esperar nada de él.

“Qué puedes esperar de ese imbécil, pues nada. Yo sigo siendo el rey del rating, ahora que se me bajé lo de DJ me voy a meter a dar clases de Taekwondo”, aclaró.

