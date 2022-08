El protagonista de Spider-Man anunció que deja las redes sociales para cuidar su salud mental

Tom Holland habló en Instagram sobre su salud mental

El joven actor británico de 26 años, Tom Holland, conocido por personificar a Peter Parker en las recientes películas de Spider-Man, subió un video a sus redes sociales hablando sobre la salud mental y su decisión de eliminar de su teléfono tanto Twitter como Instagram.

Al inicio de su aparición, el joven comentó nervioso que estuvo “tratando de hacer este video desde hace una hora, y para alguien que ha pasado los últimos no se, 13/14 años o la cantidad de tiempo que he estado actuando, hace tanto que hago esto? si, probablemente es esa cantidad de tiempo. Parece que no puedo decir lo que necesito decir sin muletillas cada 5 minutos, así que lo intentaré de nuevo”.

En la publicación, que acumuló más de 18 millones de reproducciones, el actor explicó que ha “estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental”, ya que encuentra “Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador”, aseguró que lo “atormentan” y que debido a esto muchas veces entra en espiral cuando lee cosas sobre él online.

“Es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación” concluyó el actor.

“Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que hacer”, continúa hablándole a sus más de 67 millones de seguidores. Esta fue la primera aparición de Holland en la red social Instagram luego de inactividad en la misma.

En el post que acompaña el video, el actor escribió que “@stem4org es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo”. La publicación la concluyó con la frase, “Los amo a todos, y hablemos de salud mental ❤️”.

ANTECEDENTES

Holland no es el primer actor en hablar sobre la salud mental y el impacto de las redes sociales sobre la misma.

En 2016 el cantante Justin Bieber cerró si cuenta de Instagram, luego de que recibiera críticas de sus fans por su relación con si entonces novia de 17 años, Sofía Richie.

En septiembre de 2018, fue el turno de Selena Gomez. Con tan solo 26 años, la cantante decidió despedirse del mundo virtual por el daño que le hacían los mensajes negativos que recibía. “Estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente. Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera”, escribió la actriz a modo de despedida con una imagen suya sonriente.

El diario El País explicó que tan solo un mes después, en octubre, la intérprete de Naturally ingresó en un centro psiquiátrico tras sufrir una crisis emocional.

Millie Bobby Brown también elimino parte de sus redes sociales.

Otro de los acontecimientos ocurridos en 2018 fue el de la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown. La joven que en ese entonces tenia tan solo 14 años, dejó tanto Twitter como TikTok luego de que su imagen fuese utilizada, sin autorización, en memes con mensajes homófobos sin fundamento. En ellos, se la acusaba de estar contra los derechos de los homosexuales. Pese a su decisión, la interprete de Eleven continúa conservando su perfil de Instagram, donde suma más de 57 millones de seguidores.

