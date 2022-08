Daniel Bisogno arremetió contra Paco de Miguel: “De verdad eso se hace llamar comediante”

Daniel Bisogno expresó su disgusto hacia la presentación de Paco de Miguel en La Academia (Foto: Twitter)

Algunas personas del medio del espectáculo pareció no gustarles la presentación de Paco Miguel en La Academia, pues no solo fue Lolita Cortés quien denotó su desagrado hacia el trabajo del influencer, sino también el conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno.

A través de su cuenta de Twitter, el actor expresó abiertamente su desagrado hacia Paco de Miguel, criticando duramente su presentación y diciendo que eso era una vergüenza y que no era comedia lo que había hecho.

“De verdad eso se hace llamar comediante”; “Vergonzozo”; “¿Eso es lo que dan las redes?”; “Jamás vi nada peor ni momento más bochornoso que lo que acabo de ver que algunos ímbéciles se atreven a llamar comediantes”, Ay nanita”, fueron los cinco tuits dedicados al joven.

A toda esta polémica, el influencer decidió hacer su cuenta de Twitter privada pues los memes se desataron, incluso hay quienes dijeron que era obvio que Bisogno dijera tales cosas, ya que el chico no estaba lo suficientemente preparado para conducir un programa.

Paco de Miguel hizo privada su cuenta de Twitter luego de la polémica de La Academia (Captura Twitter)

Asimismo, en redes circula una supuesta captura de pantalla de la cuenta @PacoDeMiguelF en la que se lee “El error fue mío por prestarme a ese tipo de circos (emoji vomitando)”. Mientras que abajo se observa otra respuesta de él, en la que dice que todo estaba guionado.

“En donde claramente todo estaba guionado, no crean que yo tengo el factor de decidir”, comentó. Ahí mismo adjunto una fotografía del guión que le dieron. Aunque algunos se le fueron directo a la yugular, hubieron otros tantos que defendieron al comendiante y se fueron contra Daniel Bisogno y Lolita Cortés.

Incómodo esto. Lo que da la tele y eso que soy fan tuyo. Pero en vez de criticar a las nuevas generaciones deberías de apoyar y si te piden dar consejos. Digo un día no vas a estar y mejor que te recuerden como el cómico que apoyo a una nueva generación y trascendió. En fin”; “Le dieron el guión, él no lo escribió, ya ha aparecido en programas de TV y lo hizo bien, este señor siempre trata de sobajar y de hacer menos a las personas, porque es lógico tus 800 mil seguidores no se comparan con el 1.8 millones qué tiene él. Ánimo y deje su envidia”, comentaron usuarios.

Daniel Bisogno se fue contra Paco de Miguel (Fotos: Ventaneando)

“Todos hablan de Paco de Miguel pero nadie de lo abusiva, grosera, prepotente y clasista que es esta vieja. Si bien humilló a alguien que no dio risa, esta señora ha humillado a cientos de personas con el respaldo de su televisora... que asco”; “Con que cara te atreves a criticar al Paco de Miguel, si hace unos ayeres tu hacías un personaje muy parecido a los que él hace o ya se te olvidó la ridiculez esta que hacias (refiriéndose a la güera Limantour)”.

Y es que Daniel Bisogno desde años atrás interpretaba a una mujer conocida como“la güera de Limantour”. El personaje se caracterizaba por vestir extravagante, usar peluca rubia y hablaba de temas románticos u ocurrentes, pero sobre todo, hacia alusión a la personalidad de algunas mujeres, tal como lo hace Paco de Miguel ahora.

Así fue el polémico regreso de Lolita Cortés a La Academia (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Es un hecho que el internet ha explotado luego de la polémica presentación de Paco de en La Academia, pese a que existen opiniones dividas y el evidente enojo tanto de Lolita Cortés como de Bisgono al ver al comediante en acción durante la final del sábado.

Por su parte, Paco de Miguel no ha contestado a los insultos del conductor de Ventaneando, sin embargo, sí respondió de manera humorística a los malos gestos que le dio la jueza de hierro durante su paso por los escenarios de La Academia.

