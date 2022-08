Juan Osorio despotricó contra Pablo Monterotras agredir a una reportera: “No es justificable”

Juan Osorio señaló que Montero debía cuidar su imagen (Foto: Instagram)

La polémica sigue persiguiendo a Pablo Montero y, es que, hace unos días el actor protagonizó una ardua discusión con una reportera del vespertino Ventaneando, lo cual causó indignación no sólo entre los televidentes, sino también en algunos personajes del espectáculo. Tal fue el caso de Juan Osorio, quien en esta ocasión no se quedó callado y arremetió contra el Piquito de Oro.

Fue ante las cámaras de Pati Chapoy que el productor de telenovelas reaccionó ante los hechos sucedidos el pasado 6 de agosto en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila.

“Yo creo que ustedes hacen su trabajo, esa es una realidad, uno es el responsable de su imagen, pero si uno comete errores: ‘ah, no, ustedes los reporteros que no dejan vivir su vida a uno’, si uno compartió su vida personal, te tienes que responsabilizarte, entonces yo lamento mucho”, comenzó a decir.

Así, aunque podría parecer que el padre de Emilio Osorio defendería a quien dio vida al personaje de Vicente Fernández en la serie no autorizada El último rey: El hijo del pueblo, en realidad se mostró decepcionado de las decisiones que el famoso ha tomado recientemente.

El famoso ha estado envuelto en polémica (Foto: Instagram/@pablomoficial)

“No por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto, es una mujer ante todo, está haciendo su trabajo. No me pareció justificable que porque estaba un niño, que asuma su responsabilidad. Esa es mi humilde opinión, yo no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos”, dijo.

No es que yo no cometa errores, cuando los cometa o los pase también tengo que asumirlos y aceptarlos, y más si ya sabes que tú eres de mecha corta. Yo creo que hay que aprender a tener lecciones de la vida, para corregir tus errores, pero a veces no es tan fácil.

Respecto a las especulaciones de un supuesto veto de Televisa a Pablo Montero tras haber fallado en algunos compromisos laborales por su aparente alcoholismo, Juan Osorio sentenció:

“Dime qué empresa veta a un personaje, nosotros nos vetamos, por nuestra actitud, comportamiento, por la falta de profesionalismo. No está vetado, ni mucho menos, pero yo quiero saber, ¿quién lo llama?”.

De igual manera, el productor aprovechó el espacio para recordarle a Pablo Montero que debía responsabilizarse de sus acciones.

“Es uno el que provoca que le quiten el trabajo. Si no cuida su trabajo, su imagen, su profesionalismo y el respeto a esta carrera, porque el faltarle el respeto a una persona, es faltarle al respeto a esta carrera”, dijo.

Juan Osorio no quiere trabajar nuevamente con Pablo Montero

Aunque por muchos años, Juan Osorio y Pablo Montero mantuvieron una amistad muy cercana, hace unos meses su relación flaqueó después de que el cantante no se presentara a la grabación final de la bioserie de Vicente Fernández. A partir de ese momento, el productor mencionó que intentó hablar con el artista y lo instó a pedir ayuda profesional para su problema con el alcohol.

“Sí llegó aquí a la oficina […] platicamos, la verdad manifesté el malestar que yo tenía, lo falta de profesional que fue no presentarse el último día de grabación, dejar plantada la grabación, de todo eso hablamos”, contó en una antigua entrevista para el programa De primera mano.

Le dije que lo recibía porque yo había sido un enfermo y una de las cosas que uno tiene que aprender con la enfermedad es tener humildad y reconocer y dar tolerancia.

