“Renacido”: Raúl Araiza habría confirmado que estuvo en rehabilitación

El actor de 57 años se habría internado para evitar "caer en la tentación" (Foto: Gettyimages)

Por varias semanas, Raúl Araiza se ha mantenido fuera de la pantalla y su ausencia del programa Hoy, donde funge como uno de los conductores principales, destapó especulaciones como una recaída en sus conocidos problemas de adicción, que según el actor, hace tiempo quedaron atrás.

Según la información difundida por la revista TV Notas, el famoso Negro Araiza solicitó unas vacaciones a la producción del programa matutino de Televisa, al igual que algunos de sus compañeros, sin embargo, a diferencia de ellos, Araiza no salió de viaje a ningún destino, sino que optó por internarse en un centro de rehabilitación en la Ciudad de México, con la intención de reforzar su determinación de alejarse del consumo de alcohol.

Según un informante de la revista, Raúl consideraba que su fuerza de voluntad estaría bajo presión y se vio vulnerable a recaer en el consumo de bebidas alcohólicas, pues estaba bajo una constante tentación. Así que antes de que esto sucediera, el Negro habría preferido internarse para descansar, meditar y desconectarse del mundo.

Presuntamente, 'el Negro' estuvo internado en un centro de descanso en CDMX (Foto: Instagram/@negroaraiza)

“Raúl tomó la decisión de internarse para tomar un reforzamiento, sé que está bien, sé que era necesario para él y sobre todo, los que lo queremos y apreciamos, queremos que siga sano y que siga bien. Ya tenía mucho estrés y muchas cosas en su cabeza...Como todo mundo sabe, Raúl viene de una enfermedad de alcoholismo, él lo ha manifestado, no es un secreto. Este reforzamiento se refiere a que por voluntad propia decidió internarse para tomar terapia, encontrar un momento de paz, enfocarse hacia dónde va, qué quiere en la vida, qué ya no quiere y entenderse él mismo”, dijo la fuente publicada.

Durante cinco semanas, el conductor se mantuvo al margen de las redes sociales, donde no compartió nada acerca de su día a día. Pero fue durante la mañana del 10 de agosto cuando reapareció a través de sus historias de Instagram donde compartió una otografía en la que se le ve con ropa deportiva en una sala de gimnasio.

El actor, quien habría salido de la clínica de descanso el 8 de agosto, escribió sobre su instastory la frase “Sólo por hoy”, que junto a “un día a la vez”, es el lema principal que pregona Alcohólicos Anónimos a sus miembros.

Raúl Araiza repareció con una imagen donde se le ve con ropa deportiva en una sala de gimnasio (Foto: Instagram)

Además, el conductor de 57 años compartió una imagen donde se lee una reflexión ligada a la palabra “Resiliencia”: “Nos vamos volviendo adictos a la soledad, a sentir paz, a no dar explicaciones, a tener nuestro espacio, a no dejar entrar en el corazón, ni en la piel a cualquiera, a ser autosuficientes y a brillar solos. Y no es miedo, es amor propio”.

Al pie de dicha imagen, Araiza redactó: " Hellooo. Muy tarde y aplacé demasiado algo que tenía que pasar, una reflexión de mi vida, por fin encontré la llave de la caja negra de mi ser...ahora reseteado... renacido, en mejor versión...los extrañé cabr*n, bendiciones, los quiero. P.D. eso sí, vengo más desmadroso y albañil que nunca. El negro is back baby!”

Los seguidores del famoso presentador interpretaron dichas publicaciones como una confirmación de la información que circuló en días pasados, sobre la supuesta rehabilitación a la que se sometió. Algunos integrantes del medio del espectáculo le dieron la bienvenida de regreso al Negro con mensajes de apoyo.

“Eso nenito, carita de pipí”, escribió su compañero Paul Stanley; “Te queremos y me encanta la versión del negrito recargado”, anotó Andrea Rodríguez, productora de Hoy. “Eso mi negrito! Con todo!”, le escribió Andrea Legarreta por su parte. “Te amo, mi hermano, muy cabr*n”, le escribió Roxana Castellanos.“Tiempo y vida, mi negro”, añadió el productor José Alberto El güero Castro.

