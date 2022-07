Cómo se lleva Raúl Araiza con la novia de su hija Camila

Raúl Araiza mostró su apoyo total a su hija, quien publicó un liberador mensaje (Foto: Instagram)

El pasado sábado 25 de junio, Camila Araiza compartió un mensaje dirigido hacia sus seguidores en el que habló de su “liberación” al mostrar un aspecto íntimo de su vida, como parte de un mensaje de aceptación y amor propio tras asistir a la edición 40 de la Marcha del Orgullo LGBT+, celebrada en la Ciudad de México.

Camila habló como nunca y confesó no tener miedo a ser ella misma, celebrando que el amor va más allá del género. La hija de Raúl El Negro Araiza incluso compartió quién es su pareja, una joven llamada igual que ella, quien se dedica al modelaje.

“Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnaran por acá dejándoles un mundo más suave.

Las dos jóvenes llevan por nombre Camila (Foto: Instagram/@camilaaraiza)

“Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe, sólo es un cuerpo que utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, que el único origen de nuestro ser es el amor universal!!!! Almas somos y almas amamos!!! Que hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo”, expresó la joven.

En las imágenes donde se le ve compartiendo en la multitudinaria marcha a la cual acudieron según cálculos oficiales al rededor de 300 mil personas, Camila Araiza dijo sentirse amada y haber dejado atrás el miedo a ser quien es.

“Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Que ya no tengo miedo de ser YO”, expresó.

Camila Araiza dejó ver que se identifica con la orientación pansexual (Foto: Getty Images Ig/@camilaaraiza Ig/@negroaraiza)

Luego del liberador mensaje, Raúl Araiza expresó el apoyo que siempre ha tenido para sus hijas Camila y Roberta, a quienes procreó con su ex esposa Fernanda Rodríguez. El Negro reveló que él ya había hablado anteriormente con Camila, a quien le hizo sentir su respaldo en todo momento.

“Esto, como mi hija lo hablaba conmigo hace tiempo, yo le dije: ‘Vive tus sueños, no son los míos’… Yo creo que los adultos tenemos que romper con esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo, pero yo amo a la comunidad, tengo grandes amigos y tengo grandes experiencias con la comunidad y se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera…”, expresó el conductor de Hoy en un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

Ante la decisión de la joven por hacer pública su forma de pensar y vivir, El Negro dijo admirar su valentía y recalcó el profundo amor que los une:

“Le dije: ‘A tu tiempo. Si quieres, si no quieres’. Yo soy público, no es lo mismo toda la gente de la marcha a la gente que son ‘hijos de’… Nos amamos profundamente, la admiro profundamente, siempre ha sido muy valiente Camila, en su forma de pensar… La palabra mágica, y yo lo podría decir: hay que soltar…”

La joven de 25 años abrió su corazón en el marco del Día del Orgullo LGBT (Foto: Instagram)

La orientación sexual de Camila Araiza nunca fue un tema complicado para Raúl Araiza, quien contó que tomó con apertura el tema:

“Hay que entender perfectamente bien la sensibilidad y la comprensión y el reflejo que puede haber entre dos personas, no importa el sexo, es lo de menos. Nunca fue sorpresa, además lo hizo en un día muy importante, yo no sé si lo tenía preparado o no, pero ella simplemente fue feliz… Hay papás que son muy duros con esta situación, yo sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o que sean felices sus hijos…”, destacó el hijo de la primera actriz Norma Herrera.

“Si yo he sido libre en mi forma de vivir, también su madre, pues por qué vamos a limitar a nuestros hijos…”

Las jóvenes sostienen una relación sentimental desde hace tiempo, según reveló Raúl Araiza (Foto: Instagram)

El también actor expresó el cariño que siente por su nuera, a quien ha acogido como un miembro más de la familia:

“A mí no me sorprendió porque aparte ella ya tenía la relación con (Camila), yo le digo ‘Cam dos’, porque ya le dije: ‘Ya ganaste otro papá, otra familia’. La queremos mucho, es una tipaza, mujerón… Fernanda y yo le decimos (a nuestra hija): ‘Cuídala mucho, porque ésta sí vale la pena, no como tus exes’…”, dijo entre risas.

