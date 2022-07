Paul Stanley y Raúl Araiza se alburearon durante transmisión de “Hoy” y Tania Rincón los llamó “puercos”

Tania Rincón reaccionó de manera divertida.

Si de bromas pesadas en la televisión mexicana hablamos, Paul Stanley y Raúl el Negro Araiza son los indicados para dar catedra, pues en más de una ocasión han dejado ver a su público que no son simples presentadores del matutino Hoy, sino también los elementos que le dan un toque de diversión al programa de Televisa.

Durante su emisión del día martes 5 de julio, una de las dinámicas del programa hacía que cada conductor diera la espalda y no pudiera ver a su alrededor, pues la escenografía no lo permitía, siendo el pretexto ideal para que el hijo de Paco Stanley -quien recientemente hubiera cumplido 80 años de edad- iniciara una guerra de bromas pesadas que terminaría con reacciones divertidas y de desagrado entre el resto de los asistentes.

Paul Stanley pensó que era buena idea tomar una botella y clavarla en la parte inferior del Negro Araiza, mientras grababa su reacción para su más de un millón de seguidores en Instagram, pero también quedando al descubierto la broma a nivel nacional, pues Raúl estaba al aire cuando pasó todo. Con un divertido grito y caras que han sido calificadas en redes sociales como chistosas, el estandopero logró su cometido.

Instagram: @negroaraiza Instragrma: @paulstanleyd

A pesar de que popularmente se dice que la venganza es un platillo que debe disfrutarse lentamente, el padre de Camila Araiza no dejó pasar ni unos minutos para que Stanley se encontrara bajo las mismas circunstancias y él pudiera regresarle de la misma forma el incómodo momento. Así fue como el Negro tomó otra botella y repitió la acción, pero en esta ocasión ya no estaban al aire, por lo que la reacción de Paul fue diferente y mucho más controversial, pues hubo más testigos.

Paul volteó y divertidamente tomó la botella para olerla y con una divertido “Ah sí es mío” provocó la risa del otro presentador de Hoy, pero no esperaban que alguien más los viera y sí fue así. Tania Rincón salió para decir unas palabras en el video y representar la opinión compartida de muchos usuarios de redes sociales: “Son unos puercos”, expresó la también locutora de EXa.

Tania Rincón reaccionó de manera divertida.

Aunque su participación fue por breves segundos, la reacción de Tania fue compartida de manera cómica por muchos fans de los presentadores, pero también generó un debate sobre si deben hacerse ese tipo de cosas “enfrente de las mujeres”.

“El Negro y Paul siempre me hacen reír en la tele y en redes, por que la neta si son una jalada”. “La reacción de Tania es compartida por todo México”. “Heteros siendo heteros, pensado que meterse algo por atrás es chistoso porque indirectamente se asocia con la homosexualidad”. “Si es muy divertido pero tal vez no está bien que lo hagan enfrente de las mujeres”. “Lo bueno es que Raúl no lo pensó y fue y rápido le clavó la botella por atrás al Stanley, para que vea que no está chido ser tan pesadito, literal ja, ja, ja”, fueron parte de las reacciones.

La ex conductora de "La Más Draga" también vio el momento (Foto: Captura de Instagram/@negroaraiza)

Tania Rincón no era la única presente en la venganza de Raúl Araiza, pues la ex conductora de La Más Draga, Lorena Herrera, también se encontraba jugando en el matutino de San Ángel, luego de que fuera una de las invitadas especiales para dicha emisión. Aunque su reacción fue mucho más sencilla, pues dijo “Que vergüenza”, el momento también le causó gracia a la intérprete de canciones como Soy La Más, Masoquista, Plastik y Flash.

SEGUIR LEYENDO: