Estas son las canciones originales que los finalistas de “La Academia” hicieron previo a su ingreso al concurso

La Academia: 20 años se aproxima a su etapa final, pues el próximo 13 y 14 de agosto se llevarán a cabo los últimos dos conciertos de la temporada. Ante ello, Mar, Cesia, Rubí, Nelson y Andrés se han preparado toda la semana para dar su último esfuerzo y por fin conocer quién de ellos será el afortunado de ganar el concurso de canto.

Pero, para algunos, su trayectoria artística no empezó desde cero, pues desde haber participado en otros realitys como La Voz o Ecuador tiene talento hasta tener sencillos en sus propios canales de música, la mayoría de los últimos académicos que continúan en la competencia ya tenían algún indicio de cómo es la vida dentro de la industria musical.

Así, a continuación te compartimos algunos de los temas y videos que los jóvenes realizaron previo a ingresar a uno de los programas más importantes en América Latina.

Mar

La historia de Mar en el ámbito musical inició cuando tenía ocho años, cuando -según algunas declaraciones que dio en 2018 para el medio ecuatoriano El Universo- una de sus maestras del colegio le propuso concursar en un show de talentos frente a todos sus compañeros.

A los 14 años su carrera se perfiló aún más ya que participó en la franquicia de Ecuador Tiene Talento, por lo que, desde participación en dicho reality, Rendón comenzó a crear sus propias canciones y en 2019 lanzó su primer tema en Youtube, el cual se tituló Hoy vuelvo a ser yo.

Además de ese sencillo, la joven cuenta con otras canciones llamadas Si no es de ti -que rebasó las 100 mil vistas en Youtube- y Eres tú.

Andresse

Previo a ingresar al reality de TV Azteca, Andrés habría participado también en el concurso La Voz de 2020 y no sólo formó parte del equipo de Belinda sino que llegó a los knockouts y fue eliminado tras interpretar una canción de Carlos Rivera.

Asimismo, en su canal de Youtube cuenta con una canción original llamada Una Vez más, la cual es de 2019 y alcanzó 13 mil visualizaciones.

De igual manera tiene un cover del éxito de Juan Gabriel No Tengo dinero y Me he quedado solo con un ritmo funk, en donde se le puede observar en un escenario rodeado de varios músicos.

“Desde el primer día que comencé con mi proyecto musical, mi sueño fue siempre este, compartir escenario con los músicos que desde siempre he admirado y que encima tengo el placer de llamar mis amigos. Compartir el amor por este género y disfrutar lo que hacemos arriba del escenario es justamente lo que es y seguirá siendo este proyecto musical. Esto es lo que amo. No tengo palabras suficientes para agradecer a todos los que hicieron posible este Live Session que tanto esperaba”, escribió en la descripción de su video.

Rubí

De acuerdo con algunas declaraciones que Crescencio Ibarra, padre de Rubí, hizo para Infobae México, la pasión por el canto de la potosina inició cuando tenía aproximadamente seis años y su gusto por la música mexicana ha sido un eje en su vida desde entonces.

“Ya cuando ella fue creciendo hicimos unas cositas ahí en videos profesionales, anduvimos por Monterrey grabando algunos videos. Grabó dos temas”, señaló para este medio.

Las canciones a las que se refiere Don Cresencio son Contéstame que tuvo casi un millón de visualizaciones en el canal de Youtube de Rubí y Juntos hasta el final que rebasó el medio millón de vistas.

Nelson

Nelson es uno de los participantes más queridos en La Academia, ya que fue el que más votos consiguió en la semifinal y por ende se convirtió en el primer afortunado en continuar a la siguiente ronda.

En Youtube, el guatemalteco cuenta con un sencillo de su autoría llamado Ángel y el cuál tiene 131 mil vistas. Los comentarios por parte de sus seguidores no faltan y varios de ellos se han mostrado emocionados por el talento del joven.

“Me parece un chico muy talentoso, guapo é inteligente, aparte se ve q tiene mucho carisma. Sin duda tiene una hermosa voz ... se q llegará muy alto”. “Me encanta que es un artista completo. Músico, compositor, excelente bailarín, actor...que más completo que eso. Siempre hay oportunidad de crecimiento, que si nació en Cuba o Guatemala ...que importa. Es más Guatemalteco que un montón”, son algunas de las menciones.

Cesia

Cesia ha causado opiniones divididas entre el público tras su paso por La Academia y es que, la hondureña, con sus espectaculares chinos y amplio rango vocal ha llegado a ser tachada como “soberbia” por parte del panel de críticos. No obstante, la artista se ha sobrepuesto a los malos comentarios y ha sorteado todos los obstáculos para lograr posicionarse en la final.

Además, su recorrido musical no ha sido vano, ya que antes de ingresar al concurso de TV Azteca formó parte de una agrupación conocida como Dosis Alterna. Aunque la banda no tiene videos musicales, cuenta con un demo en Soundcloud llamado Tierra de esperanza, que cuenta con ritmos entre funk y rock.

