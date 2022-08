Yahir se sinceró sobre Tristán: “Mi hijo en adicciones es otra persona”

Yahir habló sobre la relación con su hijo Tristán (Fotos: Ig/@tristan_gss Ig/@yahirmusic)

El actual conductor de La Academia, Yahir, confesó para las cámaras de Chisme No Like que han pasado muchas cosas en la relación con su hijo Tristán. “A mí lo que me interesa es que esté bien, que tome buenas decisiones”, dijo.

Y es que desde hace tiempo se le ha cuestionado sobre las adicciones y el estilo de vida que mostraba el joven, pues con anterioridad había expresado que quería dedicarse a Only Fans.

“Su papá siempre va a estar ahí, siempre va a estar y eso no lo va a cambiar nada, pero quiero que él esté feliz con las decisiones que tome”, sentenció.

Asimismo, le cuestionaron a Yahir sobre su supuesta falta de aceptación hacia la orientación sexual de Tristán y externó que no tenía ningún problema con ese aspecto.

Yahir y su hijo Tristán (Foto: Ig/@tristan_gss)

“No, no, para nada, no tiene nada que ver con eso. Mi hijo en adicciones es otra persona, es eso nada más. No voy a permitir las adicciones porque yo no soy adicto, nunca lo he sido. Siempre he sido un vato sano, me encanta eso”, agregó.

Además, el conductor afirmó que cuando su hijo está cerca suyo es una alguien diferente pero cuando recae en los temas de adicción no le gusta como se transforma.

“Él cuando se pega conmigo es una persona de verdad distinta y cuando está en temas de adicción pues es otra persona, que a mí no me gusta como es”, declaró.

Al parecer Tristán no ha querido dejar ese ambiente por voluntad propia y no ha buscado ayuda. Según Yahir, todas las veces que ha sido internvenido ha sido por imposición.

Yahir expresó que desea que su hijo tome buenas decisiones (Foto: Ig/@tristan_gss)

“Todo el tiempo ha sido impuesto, todo el tiempo que ha estado en clínicas ha sido impuesto por su mamá y papá, por nostros. Pensado, platicado, armado cuando hemos visto ya que ha tocado verdaderamente fondo hemos recurrido a la ayuda profesional”, dijo.

“Yo creo que eso le cuesta, le duele, pero bueno, es por su bien. Se nos sale de las manos y tenemos que acudir a alguien”, señaló. Yahir dijo haber intentado muchas veces alejarlo de amistades que lo mal influenciaban pero no ha tenido éxito.

“Las malas amistades siempre están ahí, depende de uno si le hace caso, si no, que tan certero es uno tras ir por unas metas, sobre los sueños, tras ir sobre el crecimiento personal”, añadió.

Finalmente, Yahir dijo que ama a su hijo y que siempre ha sido una persona muy especial para él, que lo admira mucho por su gran talento en todos los sentidos. “Es un chamaco querido, carismático, amado, educado, amable, caballeroso”, puntualizó.

Tristán confesó en redes ser bisexual (Foto: Ig/@tristan_gss)

Pese a que hace unos meses Yahir expresó que las polémicas con Tristán habían acabado porque su hijo estaba tomando buenas decisiones y que ya se encontraba estudiando, en la actual entrevista denotó que no siempre han funcionado las intervenciones.

Toda la bomba mediática comenzó cuando Tristán utilizó sus redes para expresar que era bisexual y que se sentía libre, y fue cuando Yahir se molestó por exponer su vida privada.

“¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor ,güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”, dijo Tristan a través de un en vivo en Instagram.

SEGUIR LEYENDO: