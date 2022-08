“Mentira”: Pati Chapoy y Pedro Sola no tuvieron piedad con La Academia

Los presentadores de Ventaneando de nuevo expusieron detalles de la producción que les molestan y que engañarían al público (Fotos: Ig/@laacademiatv Ig/@tiopedritosola)

Nuevamente Pati Chapoy y Pedro Sola dejaron ver que no están de acuerdo con la producción de La Academia y el hecho de que Yahir sea el conductor, pues ambos presentadores arremetieron contra el reality a unos días de que llegue la gran final.

Pese a que surgieron rumores de que supuestamente los presentadores de Ventaneando no podrían criticar a La Academia, pues a través de toda la emisión de esta generación han arremetido contra el programa, de nueva cuenta, Pati Chapoy y Pedrito Sola, señalaron algunas cosas que les molestan, como la forma en que Yahir maneja el reality y el público que reacciona según les es exigido.

Durante el programa de este 10 de agosto de Ventaneando los conductores de nuevo tocaron el tema de La Academia, pues el programa está a unos días de terminar, y criticaron la forma en que la producción ha hecho ver el apoyo que reciben del público.

A menos de una semana de que termine "La Academia 20 años", los presentadores de "Ventaneando" nuevamente arremetieron contra la producción (Captura de pantalla: TV Azteca/Ventaneando)

“A la gente que acarrean para que vayan de público, todo mundo, cada que cantan tienen que hacer así (levanta los brazos), yo lo he visto”, se quejó Sola, pues el público no estaría reaccionando según la impresión que tienen de los jóvenes cantantes. “Se llama jala aplausos”, dijo Chapoy obviando que en el auditorio se comporte a favor de lo que ocurre en el escenario.

Pero esa no fue la única queja de Pedro, pues mencionó que Yahir había hecho un comentario sin sentido durante el reality.

“Tú imagínate, la población mundial es de 7 mil millones de personas y dice Yahir: ‘En tres horas nos han llegado 2 mil 500 millones de votos’. ¡¿Cómo?!”, recordó sorprendido el presentador.

Pese a que es un programa de la televisora en la que trabaja, desde varios años atrás Pati se ha quejado de la calidad de las últimas entregas de "La Academia" así como del éxito que llegan a tener los alumnos (Foto: Instagram/@laacademiatv)

A esto, Pati respondió arremetiendo contra la producción: “Acuérdate que hay un loco o una loca en la cabina que le dice a Yahir lo que tiene que decir (…) obviamente es mentira, para ellos es necesario, si no no cobran, pero bueno”.

Los comentarios fueron retomados en redes sociales que algunos internautas fans de La Academia recordaron que sí existe la forma de reunir tantos votos en un corto tiempo gracias a los bots.

Anteriormente, uno de los cometarios que más llamaron de los conductores de Ventaneando contra La Academia fue cuando hablaron por primera vez sobre la forma en que Yahir conducía, pues el cantante, al no tener experiencia, aseguraron que no les había gustado al frente del reality.

“Tipazo, buena persona, pero no es conductor (…) Creo que para un programa de altura y de la talla de La academia, que es su aniversario tan importante, Yahir podría estar de coach o de crítico, de cualquier cosa en la música que es su fuerte (…) pero creo que en la conducción se deben de tener los ingredientes para ser conductor”, dijo Daniel Bisogno.

Otra de las ocasiones que también dieron de qué hablar fue cuando Arturo López Gavito asistió a Ventaneando y Chapoy lo cuestionó acerca de la calidad que el reality ha tenido en los últimos años.

Este domingo 14 de agosto se llevará a cabo la final de "La Academia 20 años", Nelson, Rubí, Mar, Cesia y Andrés se disputarán el primer lugar (Foto: Instagram/@lacademiatv)

La presentadora aseguró que lo que la producción había “inventado” hacia que La Academia no le gustara.

“De tres años para acá han inventado una cantidad de cosas que no existían, por eso no me termina de gustar”, dijo directamente la titular cuando hablaron sobre el papel de los mentores dentro del reality.

Finalmente, a respuesta de López Gavito a Pati fue que el programa tiene 20 años, por lo que la primera entrega no puede tener el mismo contenido hoy.

