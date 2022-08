Por qué Eduardo Capetillo no volverá a tomar el sol “nunca más”

Capetillo dio a conocer que le fue retirado un melanoma (Foto: Gettyimages)

Eduardo Capetillo está de regreso en la pantalla, tras nueve años desde su última incursión en la televisión, el actor y cantante mexicano participó en la telenovela con formato de serie Donde hubo fuego, producida por la plataforma Netflix.

Con este proyecto, se espera que el ex Timbiriche recobre la gran popularidad y éxito que logró como protagonista de recordadas telenovelas como Marimar, Baila conmigo y Alcanzar una estrella, sin embargo, un detalle en su salud podría afectar el regreso del actor a las actividades del medio del entretenimiento.

Y es que fue en junio de 2021 junio cuando el hombre de hoy 52 años reveló que padeció cáncer en la piel, este anuncio lo hizo como parte de un video en el canal de YouTube de sus hijas, durante una dinámica de aplicación de maquillaje.

Eduardo Capetillo regresó a protagonizar un proyecto después de 13 años (Foto: Instagram@capetillo_eduardo)

“Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo ‘nunca más te vuelve a dar un rayo solar’’”, contó entonces.

La confesión de Capetillo causó revuelo y la preocupación de sus seguidores, lo que generó que después el esposo de Bibi Gaytán ahondara un poco más en el tema desde sus redes sociales: “Hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección”, contó en una publicación de Instagram.

Reveló entonces algunos de los cuidados que tiene que llevar para mantener un control sobre su salud: “Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente. Para mí no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar. Si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias”, concluyó.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han mantenido una relación muy sólida en los últimos 26 años (Foto: Instagram @bibygaytan)

Tres meses después, el hijo del actor, Eduardo Capetillo Jr. acudió a un evento que se celebró en el famoso hotel de la Ciudad de México. El hijo de Biby Gaytán tuvo un encuentro con los medios y reveló cómo se encontraba su papá en aquel entonces.

“Está bien, gracias a Dios. Ahí ya él igual les contará seguramente en su momento, pero está bien”, exclamó el joven.

No obstante, ante las insistencias de la prensa para ahondar en dicho tema, Capetillo Jr. decidió hacer énfasis en que su progenitor se encuentra en un buen momento de su vida.“Nada de qué preocuparse, nada de gravedad pero todo bien…”.

Los famosos comenzaron su romance en los años 90, tras conocerse en Timbiriche (IG: bibygaytan)

El regreso de Capetillo a la pantalla

Padre e hijo forman parte de Donde hubo fuego, serial en el que el experimentado actor hace el papel de un jefe de bomberos, oficio que lo llevó a conocer otra realidad.

“Son unos héroes, hicimos escenas súper reales y trabajamos con fuego y me di cuenta a lo que se enfrentan esos hombres. La mayoría de las veces ponen su vida de por medio para salvar a las víctimas. Tuvimos 20 días de entrenamiento con bomberos reales para que nos enseñaran paso a paso su lenguaje, las claves, cómo se cargan las líneas, cómo se abren, se cierran, las precauciones que se deben tener… mi admiración profunda a los bomberos de todo el mundo”, dijo para la revista Quién recientemente.

"Donde hubo fuego" cuenta con un elenco que incluye a Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Polo Morín, Daniel Gama, Humberto Busto, Oka Giner, Plutarco Haza y Esmeralda Pimentel (Foto: Netflix)

Asimismo, contó cómo fue su experiencia luego de no incoporarse a un estudio de grabación desde 2013: “Estaba acostumbrado a grabar a tres cámaras, hacer hasta 40 escenas al día, eso hace que de pronto se pierda la calidad y no tengo nada en contra de las telenovelas, pero sí fue muy distinto a esto. Desde un principio me dijeron que íbamos a hacer un 360 de cada escena, y yo no tenía idea de cómo era hasta que llegué al set”, explicó el actor.

