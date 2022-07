Hijo de Eduardo Capetillo anunció su debut como actor en serie de Netflix

Eduardo Capetillo Jr. debutará como actor (Foto: Instagram/eduardocapetillog)

Eduardo Capetillo Jr., quien anteriormente ya había expresado sus deseos de incursionar en la música ahora ha revelado que busca combinarlo con su faceta de actor, similar a como lo hizo su padre, pues será parte del elenco de una serie de Netflix.

El hijo de Biby Gaytán compartió con alegría para sus seguidores que pronto se podrá ver su primer trabajo como actor profesional en la producción de Netflix llamada “Donde hubo fuego”, interpretando a un bombero que es encarcelado injustamente.

A sus 27 años logra ser parte de un gran proyecto de streaming y debutar como actor, lo cual, dijo, significa mucho para él, sobre todo porque comparte créditos con su padre, Eduardo Capetillo. Y es que, ambos darán vida al mismo personaje pero en diferentes épocas.

“Estoy feliz de compartirles el tráiler de ‘Donde hubo fuego’ creada por ‘El chascas’. Esta rinde homenaje a las y los bomberos del mundo”, publicó emocionado desde su cuenta de Instagram.

Más sobre la serie

Desde junio de 2021, Netflix anunció que sus nuevos proyectos a nivel local Latinoamérica contarían con un elenco de telenovela. Donde hubo fuego es una historia original producida por José Ignacio Valenzuela y dirigida por Moisés Ortíz-Urquidi, Jorge Michel Grau, Laura Marco y Danny Gavidia.

Según la plataforma, este proyecto inédito rendirá homenaje a las mujeres y hombres que exponen sus vidas al servicio de los demás, en este caso los bomberos.

“Donde hubo fuego” está programada para estrenarse el próximo 17 de agosto de 2022 y su tráiler inicia dejando ver cuando hallan el cuerpo sin vida de un joven, y luego, a un hombre llorando al que le expresan que su hermano fue asesinado. A este, después de descubrir historias siniestras en relación, lo persuaden para convertirse en bombero con el fin de vengar a su pariente.

Por otro lado, Capetillo como Ricardo, que había sido encarcelado por una supuesta participación en el asesinato de varias mujeres, quien intentará recuperar a su hijo. A él, la vida lo junta con Gloria, una mujer viuda interpretada por Itati Cantoral.

Además de Eduardo e Itati, esta producción tiene dentro de su talento a: Esmeralda Pimentel, Iván Amozurrutia, Mauricio Henao, Antonio Sotillo, Humberto Busto, Plutarco Haza, Oka Giner y Haydeé Navarra; entre otros actores con menos trayectoria en el medio como, Polo Morín, Daniel Gama, Alberto Garmassi, Ana Jimena Villanueva, Valeria Burgos y Everardo Arzate.

Donde hubo fuego es una historia en llamas en la que al protagonista no le queda más que investigar a fondo de la manera menos convencional para hallar la verdad.

Los hijos de Gaytán y Capetillo

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo han destacado en el medio artístico por su gran amor, el cual ha rendido frutos, ya que a lo largo de su matrimonio la pareja ha dado vida a una bella familia, pues concibieron a cinco hijos: Alejandra, Eduardo Jr., Manuel, Daniel y Ana Paula Capetillo.

Y como era de esperarse, además de Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula Capetillo, también está incursionando en la actuación, pues recientemente debutó como actriz en la famosa bioserie de Vicente Fernández de Netflix.

De inicio, confesó que uno de sus mayores sueños era incursionar en el mundo de la actuación y así seguir los pasos de sus progenitores: “Siempre deseé ser actriz como mis papás y quise hacerlo yo solita”, pues destacó que a ella le gustaría llegar muy lejos gracias a su talento, no a sus apellidos: “Todo mundo sabe que soy hija de ellos, no me puedo quitar los apellidos, pero sí quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo por mi propio mérito”, dijo en una entrevista para TV Notas.

