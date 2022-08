Cómo se defendió Alexander Acha tras decir que Nelson no tendría tanto éxito en su carrera musical

El director fue tundido en redes (Fotos: IG laacademiatv/ TikTok Alexander Acha)

La Academia: 20 años sigue dando de qué hablar y una vez más, Alexander Acha -director de esta generación del programa- se vio envuelto en polémica después de que se viralizó un clip de la transmisión 24/7 donde se le escuchó comparar el posible éxito que podría tener Andrés y Nelson durante su carrera artística.

Todo comenzó en un ensayo que Andrés tenía con Raúl Carballeda y el hijo de Emmanuel, así, en el fragmento compartido en varias redes sociales se escuchó a Alexander decir que el guatemalteco tenía menos posibilidades de triunfar musicalmente debido a su registro de voz.

Tras esto, los internautas arremetieron contra el cantante de éxitos como Te amo y ¿Tú cómo estás?, pues lo acusaron de tener favoritismo hacia el mexicano y señalaron que no fueron correctas sus declaraciones.

Fue así que, a través de su cuenta de TikTok, Alexander Acha rompió el silencio y se defendió ante las duras críticas que recibió por parte del público.

“Quiero aclarar una cosita porque se está saliendo de control, yo no le estaba dando importancia porque evidentemente no va por ahí, pero ya es mucha gente que es está pensándolo y quiero dejarlo claro porque mucha gente no está entendiendo de lo que estoy hablando y están sacando de contexto”, comenzó a decir.

El hijo de Emmanuel es el actual director de "La Academia" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

En este sentido, el director de La Academia mencionó que sus comentarios no fueron malintencionados, ya que sólo se refería a una cuestión vocal que no era culpa de ninguno de los concursantes.

“Cuando le dije a Andrés que Nelson no cantaba como él, sí, tampoco Andrés canta como Nelson y me estoy refiriendo al timbre de voz, al registro a eso me refiero (...) estos son sus tonos de voz. Andrés es un tenor lírico y Nelson es un barítono ligero y son dos registros que están así cruzados. Estos agudos que tiene Andrés, no los tiene Nelson, ni los puede tener, tal vez con el tiempo. pero jamás va a tener este timbre, es una cosa genética”, puntualizó.

De igual manera, Acha apuntó que externó ese punto de vista como una forma de darle ánimos a Andrés, pues estaba preocupado de cómo sería su desempeño en la final que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

“Efectivamente, ni Nelson canta como Andrés, ni Andrés como Nelson. La razón por la que se lo dije en ese momento fue porque Andrés se estaba sintiendo inseguro, preocupado de que él quería proponer algo distinto y aportar algo extra porque sabía que Nelson iba a salir a bailar en la final y él decía: ‘¿Yo qué puedo hacer más?’”, destacó Alexander.

Para darle seguridad le dije: ‘No te preocupes, tu puedes brillar por esto que tú puedes hacer, así como lo que Nelson brilla por lo que él puede hacer (...) y luego le dije que no hay muchos barítonos en la música popular o sea hay muchísimo más tenores líricos famosos, conocidos y exitosos que barítonos en la música popular por este rango. Pero también es un área de oportunidad enorme y es una ventaja competitiva enorme.

Una vez más los cibernautas se lanzaron contra Alexander y destacaron que su justificación no era creíble. Además, algunos añadieron que no era necesario denigrar a un alumno, para darle ánimos a otro.

“Para enaltecer a un alumno, no tienes por qué bajar a otro o comparar. Andrés y Nelson son unos grandes los dos”. “No vengas a querer arreglar lo que dijiste en el video se vio claro tus intenciones”. “‘Sacan mis palabras de contexto’, las palabras están grabadas no hay forma de sacar de contexto”.

Qué dijo Alexander Acha durante el ensayo de Andrés

Durante los ensayos semanales, Alexander Acha, quien funge como director de La Academia: 20 años suele acudir para monitorear los avances de los alumnos y fue mientras Andrés practicaba una de sus canciones para la final, cuando el hijo de Emmanuel se puso en medio del huracán tras hacer una confesión.

“A ver, Nelson no canta como tú”, expresó Alexander Acha para después ser interrumpido por el académico: “Pero es bien exacto”. Ante ello el director volvió a repetir la frase y agregó “Sí, pero no tiene… por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro”.

De igual manera, Alexander añadió: “La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos, como te diré, hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos, pero rarísimo, sólo en la música culta. En la música popular, no te creas, porque estamos acostumbrados a que la explosión sea allá arriba, no abajo”.

SEGUIR LEYENDO