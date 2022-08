La razón por la que Mónica Noguera podría ir a prisión

Noguera estuvo casada con Fher de Maná (IG: monanoguera)

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, una de sus ex colaboradoras podría enfrentar un proceso legal, ya que difundió información que era confidencial sobre Fher Olvera, cantante de Maná.

Se trata de Mónica Noguera, quien dejó de trabajar en Sale el sol en marzo de este mismo año, además la presentadora fue pareja de Fher hasta 2015, cabe recordar que la relación ya iba en vías de formar una familia, pues incluso se casaron en una boda privada.

A través de YouTube, el presentador de televisión recordó que durante una transmisión de 2019, estaban hablando sobre el vocalista y Noguera afirmó que en una ocasión, Fher se estaba desangrando durante una cirugía plástica.

Mónica Noguera dejó de ser colaboradora de Gustavo Adolfo Infante en este mismo año (Foto: CUARTOSCURO)

Según lo afirmado por Gustavo Adolfo Infante, de forma inmediata su ahora ex colaboradora recibió un mensaje en el que le recordaron que no debía decir eso debido a un contrato de confidencialidad, en caso de no respetarlo, podría ir a la cárcel.

El mensaje fue descrito por el presentador como una amenaza “so pena de cárcel”:

“Fíjate que este cuate, Fher de Maná, mandó a amenazar a Mónica Noguera, una vez, Mónica contó que casi se desangra por una cirugía plástica porque empezó a perder mucha sangre. Mona lo contó normal, así al aire en el programa”, mencionó.

La relación entre Fher Olvera y Noguera terminó en 2015 (Foto: Captura de pantalla)

La misma Mónica Noguera relató que Fher le prohibió hablar de él en televisión:

“Voy a ser muy sincera con esto. Fíjate que hicimos un comentario en el programa y después recibí una llamada telefónica de parte de sus abogados y de su mánager, y me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él”, mencionó durante una alfombra roja.

La ex pareja de Fher de Maná prefirió hacer caso a la indicación de no hablar más sobre el cantante (Fotos: Gettyimages)

En ese momento, la ex pareja de Fher dijo que no tenía ningún contrato de confidencialidad, pero que en lugar de contratar abogados, prefería simplemente hace caso a la restricción: “Si el prefiere que no diga nada, yo no digo nada, yo lo respeto mucho”, aclaró.

Cabe recordar que el motivo oficial de su salida fue que el programa Sale el Sol no empataba con su estilo de vida, sin embargo, hubo versiones donde se afirmó que la presentadora no se sentía cómoda hablando sobre ciertos personajes de la farándula, ya que se trataba de amigos o de personas que habían sido cercanas a ella.

La cirugía de Fher, cantante de Maná

Antes l famoso intérprete estuvo un tiempo fuera del ojo público y una de las primeras ocasiones en que se dejó ver fue en una publicación de Instagram.

Fher Olvera es el vocalista de la banda Maná y habría estado en riesgo de fallecer desangrado por una mala praxis (EFE/Warner Music )

“Con la familia Maná ¿Cómo ven? ¿Me dejo las canas o no?” escribió el vocalista de esta banda en su publicación, ya que su cabellera lucía blanquecina.

Ante su pregunta, un internauta le respondió “Sigue chulo, con canas te ves bien”, pero también recibió mensajes de quienes aseguraban que cualquier estilo le quedaba adecuado: “Con canas o sin canas, siempre bello mi Fher”.

De acuerdo con una emisión del programa El Gordo y la flaca, Fher del grupo Maná se sometió a una cirugía para poder mejorar el aspecto de su rostro, intervención que lo habría puesto en peligro.

Aparentemente, el médico que lo atendió cometió un error y cortó una vena, por lo que el cantante estuvo a punto de morir desangrado en la mesa de operaciones.

El vocalista de Maná está en contra del Tren Maya por su impacto al medio ambiente en la península de Yucatán (Foto: Instagram)

Fher tuvo que estar hospitalizado por tres meses para poder recuperarse de la mala praxis. Esta anécdota coincide con lo narrado por Mónica Noguera, su ahora ex pareja.

Un internauta utilizó esta situación para comentar que a Fher las canas se le veían bien pero señaló que los estragos de dicha intervención eran evidentes: “las canas si el Bótox no, que no se le ven los ojos ya”, comentó el usuario.

SEGUIR LEYENDO: