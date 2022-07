Los Auténticos Decadentes lanzarán colaboración póstuma con Diego Verdaguer

Los artistas argentinnos se reunieron para grabar una nueva versión de "La Ladrona", tema que Diego Verdaguer lanzó en 1981. (Foto: EFE/Photoamc -Foto Facebook: @AutenticosDecadentes)

El próximo 27 de julio se cumplirán seis meses del lamentable fallecimiento de Diego Verdaguer, querido intérprete argentino que durante más de 50 años de trayectoria conquistó a México y el resto de América Latina con sus canciones. Su inesperada partida conmocionó al medio artístico internacional y cuando se pensaba que no se volvería a escuchar su melodiosa voz en nuevas canciones aparecieron Los Auténticos Decadentes.

La agrupación argentina sorprendió a sus seguidores de Instagram con una gran noticia, el próximo jueves 7 de julio lanzarán una colaboración con Diego Verdaguer. De acuerdo con la información que compartieron en su publicación, fue hace unos meses cuando se adentraron en el hogar que construyeron el intérprete y Amanda Miguel para grabar una nueva versión de La Ladrona, tema que el reconocido artista originalmente lanzó en 1981.

Los Auténticos Decadentes acompañaron su publicación con un pequeño adelanto de lo que se verá en el videoclip que estará disponible en México a partir de las 19:00 horas y en Argentina en punto de las 21:00 horas. En las imágenes se puede apreciar a los miembros de la agrupación argentina disfrutando de una comida al aire libre junto a Diego Verdaguer.

“Por primera vez ellos van a escuchar la canción que hicimos juntos que es La Ladrona, que él [Diego Verdaguer] me dijo: ‘Hagamos una canción’ y yo le dije que estaba bueno hacer La Ladrona, así que lo que te pido es que te enfoques en las caras de quienes lo van a escuchar ahora”, comentó Martín Lorenzo en el adelanto.

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con aplausos por la colaboración y mensajes de cariño tanto para Diego Verdaguer como para Los Auténticos Decadentes, ya que se atrevieron a mezclar dos géneros musicales en una nueva versión que seguramente será del agrado del público.

Esta fue una de las últimas fotos de Diego Verdaguer. En la imagen aparece junto a su hija menor, Ana Victoria. (Captura: @soyanavictoria/Instagram)

“Espero con ansias ese temazo”. “Me voy a emocionar lo sé”. “Ya lo espero con ansias, es un gusto ver esta combinación”. “Son todo lo que está bien. Destilan alegría por doquier. Imposible no quererlos.”. “Amo ese tema”. “Que gran pena que Diego Verdaguer no esté aquí para verlo, cada publicación me da más tristeza”. “Me muero de ganas por escucharla”,fueron algunas reacciones.

La publicación fue replicada en la cuenta oficial en Instagram de Diego Verdaguer, donde sus seguidores dijeron sentirse ansiosos por volverlo a escuchar en una nueva versión de su icónica canción y no pudieron evitar recordar su inesperada partida.

La verdadera historia detrás de “La Ladrona”

Los cantantes se conocieron por coincidencia. (Foto: Instagram/yoamandamiguel)

La colaboración tomó relevancia debido a que será un homenaje póstumo que hará la famosa banda en honor a Diego Verdaguer, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 27 de enero por complicaciones en su salud derivadas de un contagio de COVID-19. Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla del tema, pues semanas antes de partir el intérprete de Volveré, Tonta, Voy a conquistarte y Pídeme compartió algunos detalles sobre el lanzamiento en sus redes sociales.

Fue en Instagram donde confesó que el tema fue escrito en México, pero no solo eso, también aclaró que está inspirado en su romántica historia de amor con Amanda Miguel, intérprete argentina con quien se casó en 1975 y vivió enamorado hasta sus últimos días. En 1983 tuvieron a Ana Victoria y juntos formaron una familia que creció con la llegada de Lucca, su primer nieto juntos.

“Es una historia de amor que nació en 1980, la compusimos en México Amanda Miguel, yo y Graciela Carballo, inspirada en nuestra historia de amor, ahí con toda la fuerza. Ella es mi ladrona y yo le robé el corazón, pero ella es la que me robó el corazón a mí”, dijo.

