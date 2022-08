“El que tenga hambre de éxito”: Emir Pabón insistió en integrar a alumno de La Academia a Cañaveral

Pabón será parte de la final de 'La academia' con un performance especial (Foto: Cuartoscuro, Facebook/La Academia)

El pasado domingo 26 de junio el foro de La academia 20 años recibió la visita de Emir Pabón, el popular cantante de la banda de cumbia Grupo Cañaveral, quien hizo un par de importantes anuncios que emocionaron a los alumnos de la treceava generación.

Tras cantar sus temas Echarme al olvido y No te voy a perdonar, el vocalista, hijo del fundador del conjunto mexicano de raíces colombianas, Humberto Pabón, realizó una invitación abierta a todas y todos los académicos de esta generación a participar en el próximo concierto de aniversario de la agrupación, del cual no dio más detalles.

Sumado a ello, el cantante reveló que próximamente un alumno del famoso reality show de TV Azteca tendrá la oportunidad de ser el o la nueva vocalista de Grupo Cañaveral, banda que desde su surgimiento en 1995 ha logrado un importante lugar en la escena musical del país.

“De los académicos más empoderados, más sobresalientes, les vamos a dar un contrato para que sean parte de Cañaveral, el nuevo vocalista de Grupo Cañaveral” fue el mensaje con el que Emir Pabón anunció la sorpresa.

Pabón es heredero de una tradición "cumbiera" surgida en Colombia y enraizada en México (Foto: Instagram @emirpabon)

La revelación de quién será el nuevo o nueva vocalista de la banda responsable del tema Tiene espinas el rosal, ocurrirá durante la gran final de esta edición, este próximo domingo 14 de agosto.

Ahora, a las puertas de la gran final del concurso, a la que llegaron como finalistas los alumnos Rubí, Mar, Cesia, Nelson y Andrés, Pabón habló del proyecto y, aunque no especificó quién es su favorito para ganar, dejó claro que el triunfador o triunfadora habrá logrado conquistar al público

“Realmente no tengo un comentario como tal, lo unico que te digo es que es un proyecto que la gente quiere mucho y la opinión que pueda llegar a tener uno, la opinión que pueda llegar a tener los críticos, los jueces, y todo eso es paralela a lo que quiere el público. Realmente nosotros nos dedicamos al medio del espectáculo y la gente es la que se conecta con los participantes, con la música, que se conecta con los programas”, contó el intérprete a las afueras de Televisa, a donde acudió para participar en un programa de Israel Jaitovich.

Los 5 finalistas de La Academia 20 años: Nelson, Rubí Mar, Cesia, Andrés (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Emir destacó que quien finalmente se alce con el triunfo de la competencia será el alumno o alumna que con su talento y la preferencia del público logre su objetivo.

“Por algo está ocurriendo así, tú puedes verlo de una manera, pero la gente lo ve de una manera. Todavía le falta una semana a todos, entonces esperemos que gane realmente el que tenga que ganar, el que merezca el primer lugar, el que se empoderó, el que tenga al cien por ciento el hambre de ser un ganador, el hambre de tener éxito, que gane el mejor, realmente eso se los deseo ya a los fianlistas”, expresó el músico, quien se convirtió en papá en 2021 junto a su esposa Stefanía de Aranda.

Emir Pabón se convirtió en papá en 2021, tras un riesgoso embarazo de su esposa Stefanía (IG: emirpabon)

Respecto a su anunciada promesa de integrar a un concursante al grupo de cumbia que ha consolidado con su familia, Emir se reservó sus pronósticos, pero enalteció el talento de los académicos y reiteró que sigue en pie lo acordado con la producción de TV Azteca.

“Realmente hay mucho talento ahí, de los finalistas, incluso de los que ya han salido, hay mucho talento porque yo siempre lo he dicho, aquí no se trata de encontrar al artista o al cantante perfecto sino al que realmente transmite... No es que lo tengamos platicado (sobre quién se va a integrar al grupo), pero ya por lo menos tenemos visualizado muchas cosas que no puedo decir, porque realmente el día de la final es... estaremos ahí en un performance muy interesante”, concluyó sin más detalles.

