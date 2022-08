Las valientes palabras con las que Olivia Newton-John enfrentó a la muerte y tranquilizó a su familia

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, estrella del taquillera película "Grease", murió el lunes a los 73 años tras una batalla de tres décadas contra el cáncer (AFP)

El 8 de agosto, la querida Olivia Newton-John de “Grease” murió en su casa del sur de California luego de luchar contra el cáncer de mama por más de 30 años, anunció su esposo John Easterling. Solo un día después de su fallecimiento, la sobrina de la actriz compartió detalles sobre el deterioro de la salud de la estrella de Hollywood.

“No fue solo el cáncer, sino otras complicaciones, estar en un hospital y con un sistema inmunológico muy sensible”, dijo Totti Goldsmith a un canal de Australia. “Tuvo infecciones secundarias. Se vino abajo en los últimos cinco o seis días”.

La mujer compartió que Olivia había recurrido al cannabis medicinal para soportar la enfermedad antes de su muerte, pero su nivel de dolor continuó intensificándose y la medicación ya le proporcionaba poco alivio al final. “Realmente la ayudó, pero luego no fue suficiente”, explicó. y agregó que Olivia “realmente luchó con mucho dolor”.

Consciente del continuo malestar de su tía, Totti dijo que no le sorprendió enterarse de la muerte de Olivia. “No fue una sorpresa, sabíamos lo enferma que estaba”, señaló, “especialmente los últimos cinco días”.

Aunque Totti no pudo ver a Olivia en persona, compartió que pudo tener un momento especial con su tía antes de que falleciera por teléfono, gracias al esposo de la actriz, John.

“No pude llegar a Estados Unidos a tiempo y quería despedirme, así que le pedí que le acercara el teléfono a la oreja”, dijo Totti. “Hicimos Facetime, así que logré verla”.

“Le dije todas las cosas que tenía que decir. Nos iba a dejar”, compartió.

Durante sus últimos momentos, Totti dijo que se tomó el tiempo para hacerle una pregunta importante a Olivia: “Le dije: ‘¿Tienes miedo de morir?’ y ella dijo: ‘No tengo miedo. He hecho más en mi vida de lo que podría haber imaginado’”.

Olivia Newton-John (Getty Images)

No tengo miedo. He hecho más en mi vida de lo que podría haber imaginado

Didi Conn, compañera de elenco de Olivia en “Grease”, brindó una entrevista en la que contó cómo fueron los últimos días de la cantante. En diálogo con el programa Good Morning America, la actriz reveló que su gran amiga “ya no podía caminar. Su marido, John, y su hija Chloe, estaban a su lado todo el tiempo”.

Emocionada por la muerte de su amiga, Conn concluyó que siempre recordará a Olivia, como alguien “de un gran corazón, que se preocupaba por todos”.

La actriz mantuvo una relación de años con el camarógrafo Patrick McDermott que terminó misteriosamente. McDermott desapareció durante un viaje nocturno de pesca en California el 30 de junio de 2005 y su paradero se mantuvo desconocido durante años. Numerosos informes alegaban que fingió su muerte y que estaba viviendo en México, con una nueva novia.

Olivia Newton-John encontró una amistad única en tiempos devastadores cuando se apoyó en la ex esposa de McDermott.

Yvette Nipar escribió en su perfil de Instagram que “extrañaría” a Olivia para siempre después de que la pareja formó el vínculo más improbable en busca de McDermott cuando desapareció hace casi 20 años. “Mi dulce amiga, te extrañaré por siempre”, escribió junto a una foto de ambas en Melbourne, Australia, en 2019. “Extrañaré nuestros charles y ratos encantadores. Vuela libre, canta, baila y ríe”.

La despedida de su hija

La última foto de la actriz junto a su hija

Su hija, Chloe Lattanzio, realizó varias publicaciones en honor a su madre. En las últimas horas, compartió un hermoso video de ambas compartiendo su amor por la música.

Durante el día viernes, Chloe Lattanzi subió a su cuenta de Instagram una imagen que se convertiría en la última publicada de la cantante y actriz. En ella, Newton-John abraza sonriente a su hija. “Adoro a esta mujer. Mi madre. Mi mejor amiga”, escribió Lattanzi, de 36 años.

El lunes, luego de que trascendiera la muerte de la intérprete de éxitos como “You’re the One that I Want” y “Physical”, Lattanzi hizo un nuevo posteo en el que compartió varias fotos personales con su madre.

La hija de Olivia Newton-John recordó a su madre con esta hermosa foto de ellas juntas

Lattanzi, que es actriz, cantante, modelo y empresaria -junto a su pareja tiene una granja de cannabis legal en California-, es la única hija que tuvo Newton-John, producto de su matrimonio con el actor Matt Lattanzi, a quien conoció en 1979 mientras filmaba “Xanadu”.

“Eres mi faro, mamá. Mi lugar seguro. Mi corazón. Ha sido un honor y sigue siendo un honor ser tu bebé y mejor amiga. Eres un ángel en la tierra y todos los que fueron tocados por ti han sido bendecidos. Te amo por siempre mi dadora de vida, mi maestra, mi mamá”, escribió Chloe este martes, junto a un fragmento de la canción que grabó junto a Newton-John, “Window In The Wall”.

Olivia Newton-John cantando con su hija

John Easterling, el último marido de la actriz, publicó el lunes un comunicado para informar acerca de la muerte de su compañera de vida. “Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, escribió Easterling en las redes.

Tras conocer la triste noticia, John Travolta compartió un sentido mensaje sobre su compañera de “Grease”. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

