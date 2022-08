Daniela Luján no teme encasillarse como “Gaby” de Una familia de diez: “No es algo que me agobie”

"Gaby" se enfrentará por primera vez a tener que trabajar en su nueva vida lejos del departamento de "Una familia de diez" (Foto: Televisa)

Daniela Luján está feliz con el reciente estreno de ¿Qué crees?, la serie de comedia que surge como un spin-off de Una familia de diez, programa de Televisa producido por Jorge Ortiz de Pinedo que lleva 15 años al aire.

El nuevo proyecto cuenta las peripecias de “Gaby”, encarnada por Luján, y “Plutarco” (Ricardo Margaleff), la pareja de “atolondrados” que tendrá que adaptarse a su nueva vida independiente lejos del departamento que compartían con “Don Arnoldo”, “La nena”, “Martina”, “Plácido” y el resto de la peculiar familia.

En conversación con Infobae México, la actriz contó detalles del proyecto que promete ser un “multiverso de diez” y expresó qué significa para ella obtener su primera oportunidad protagónica en televisión, ya como mujer adulta:

“Siento emoción, nervios, estoy muy contenta de que estos dos personajes a los que quiero mucho, a “Gaby”, que llevo años haciéndola y moldeándola tenga ahora una historia en la que el peso recae en ella y en “Plutarco””, contó.

Desde hace 15 años, Daniela Luján le da vida al "atolondrado" personaje, y no le teme a encasillarse en él (Foto: Televisa)

Y es que el personaje le ha dado a Luján el cariño del público, y ella misma ha construido a “Gaby” con su personalidad, “muletillas y gestos”, con los que el personaje tendrá que enfrentarse a trabajar en los “Almacenes Patito”:

“La escencia de ‘Gaby’ es una niña grandota que juega todo el tiempo, lo divertido de esto es que siempre quisieron vivir solos y ahora que por fin lo pueden hacer es difícil, no sabían de qué se trataba ser independiente y tener una casa sin la supervisión de un adulto. Jamás ha trabajado en su vida y va a ser la primera vez, adaptarla a eso está muy divertido”, dijo entre risas.

“Los personajes están creados de una forma muy redondita. Hay un equipo de escritores, pero los actores resignificamos las cosas, la forma en la que le das la emoción, los interpretas, es la chamba de cada uno de nosotros, a Gaby a mí me han dado muchísimo chance de crearla y de jugar con ella desde hace 15 años”

Junto a su esposo "Plutarco" y a su hijo, "El ajolotito", "Gaby" comenzará una vida como familia independiente (Foto: Televisa)

Daniela está muy agradecida con la aceptación del público y ha podido recibir muestras de cariño en las giras de teatro de Una familia de diez, donde ha estrechado lazos con su audiencia:

“La gente siempre ha sido muy linda con la Familia de diez, en las giras nos recibían con cariño y eso se agradece infinitamente y que ahora ‘Plutarco’ y ‘Gaby’ tengan su propio espacio es gracias al público, ellos lo han pedido y gracias a que quieren verlos fuera de su hábitat natural, aquí estamos jugando. Los Ortiz de Pinedo tienen mucha cercanía con el público y siempre están atentos a lo que el público quiere”, destacó.

A la actriz de 34 años, el público mexicano y latinoamericano la conoce desde que era pequeña y conocida como “Luz Clarita”, después con telenovelas como El diario de Daniela y Cómplices al rescate, -proyectos gracias a los cuales pudo comprarle una casa a su mamá a temprana edad- pero con “Gaby”, Daniela lleva más de una década contando la historia del cómico personaje. Aunque también es una actriz dramática, Luján no considera negativo “encasillarse” como su popular personaje, ahora en ¿Qué crees?

A sus 34 años, Daniela conserva a su público que la ha seguido desde los 8, cuando protagonizó "Luz Clarita" (Foto: Instagram de Daniela Luján)

“Yo creo que si yo pensara eso (de encasillarme) a 15 años de hacer este personaje, lo hubiera dejado de hacer hace mucho. Sinceramente no es algo que me agobie, no es algo en lo que pienso y no es algo que yo juzgue como malo. Creo que tener un personaje con el que la gente te recuerde de una manera linda es una fortuna inmensa”, expresó.

Cada domingo, el público puede disfrutar de dos de los trece capítulos de ¿Qué crees?, pero esta “historia paralela” está ligada estrechamente con Una familia de diez, dentro del mismo universo.

“Justo ahorita estamos grabando la octava y la novena temporadas de Una familia de diez, voy saliendo del foro para hacer esta entrevista. Termina ¿Tú crees? y empieza la octava temporada, pero en la ficción, en el universo, suceden al mismo tiempo, están entrelazados, pero van a salir al aire uno después de otro. “El multiverso de Diez” y después va a aparecer Dr. Strange”, dijo a modo de broma acerca del proyecto que tendrá la participación de otros personajes ligados a la trama.

Daniela Luján y Martín Ricca protagonizaron "Cómplices al rescate"; la actriz ha continuado su carrera en cine, teatro y televisión (Foto: Twitter)

“Tenemos invitadazos de la Familia de diez, va Mariana Botas, Jorge Ortiz de Pinedo, Andrea Torre, Moisés Iván Mora, va Carlos Ignacio, y tenemos invitados como Susana Alexander”

Con la comedia ligera y de situación, Daniela dice sentirse satisfecha por poder aportar un espacio de divertimento al público, para que “olvide sus broncas” y salga de la rutina:

"¿Qué crees?" es una historia que se desarrolla paralelamente a "Una familia de diez" y contará con la presencia de algunos de sus personajes (Foto: Instagram)

“La comedia puede ser desde crítica hasta reflexión o mero entretenimiento y lo que ha sucedido con Una familia de diez y en las giras que hemos tenido la oportunidad, es que se olvidan de sus problemas, con un ratito pasadándosela bien en familia, sonriendo, pasando momentos más ligeros, eso es súper valioso para nosotros como actores, que nos dejen entrar a su casas y poder brindarles un poquito de distracción, de diversión y que olviden un poquito la monotonía, y las broncas diarias”.

