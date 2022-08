Nailea Norvind, entre su papel de villana y su faceta como comerciante en tianguis y bazares

La actriz debutó en los años 80 como parte de algunas recordadas telenovelas de Televisa (Foto: Ig mialimentosagrado)

La contingencia sanitaria derivada por la pandemia de COVID-19 ha significado un cambio de estilo de vida para millones de personas; tal es el caso Nailea Norvind, quien desde 2020 incursionó en otras actividades fuera de la farándula y los sets de grabación.

Desde la década de los 80, la actriz ha sido parte de exitosas telenovelas y proyectos donde encarnó generalmente a las villanas de las historias. Pobre juventud, Quinceañera, Papá soltero, Cuando llega el amor, Amigas y rivales, Para volver a amar y Mujeres asesinas son algunas de las producciones en la que la actriz de 52 años ha destacado.

Además de su paso por la pantalla chica, la histrionisa también ha mostrado su talento en proyectos cinematográficos y teatrales, dándole vida a gran variedad de personajes.

La actriz también practica disciplinas como la yoga y el patinaje sobre ruedas (IG: nailea_norvind)

Pero ha sido durante la pandemia que continúa causando estragos en el mundo cuando Nailea decidió ponerle una pausa a su faceta como actriz y emprender un negocio muy importante para ella.

Bajo la marca “Mi alimento sagrado”, Nailea se dedica a la producción de galletas, polvorones y productos naturistas que vende en las redes sociales, en tianguis, mercados y bazares, incursionando en una faceta distinta a la que el público conoce.

Sin embargo, y a pesar de que su marca ya se comercializa en algunas tiendas especializadas, Nailea asegura que “no le interesa crecer mucho” en el rubro.

Con su propuesta, Nailea ha formado parte de diversos bazares en la Ciudad de México (Foto: Ig mialimentosagrado)

“Lo interesante de un negocio como éste es que es muy orgánico, van multiplicándose mis búlgaros y conforme ellos crecen, me obligan a mí a crecer; así empezó esto, en realidad son como mis hijitos, que no puedo permitir que se mueran y les tengo que seguir dando alimento… Todos estamos sobreviviendo en esta vida, pero más que nada es una parte que me fascina; sin embargo, no quiero que me abrumen, no quiero llegar a ser como el refresco de cola más famoso del mundo”, contó recientemente para TVyNovelas.

La actriz define su propuesta como “delicias orgánicas, sin aditivos ni conservadores ni pesticidas. Directo de la tierra a tu casa con amor”:

“No son jugos, porque a veces la gente cree que lo son, y tampoco son aguas, son productos fermentados, o sea, me dedico a la fermentación, y los productos fermentados son muy buenos para la salud, para que tu sistema digestivo funcione de la mejor manera, y es una buena forma de evitar el consumo de medicamentos; por ejemplo, yo procuro no tomar químicos, también recomiendo evitar ese tipo de cosas, es mi manera de aportar a la sociedad en este paso por la vida”, expresó la actriz.

Ya en mayo de este año, la actriz dejó en claro que incursionó en este negocio no necesariamente por estar pasando por una mala racha económica. “Estos emprendimientos nos lo hago por falta de trabajo como actriz”, contó.

En este sentido, apuntó que laborar en los bazares era algo que la hace sentirse bien con ella misma: “Nada me causa más orgullo que ser vendedora de tianguis… Somos gente trabajadora” , comentó desde sus redes sociales.

Ahora que su negocio ya va encarrilado, Nailea decidió aceptar la propuesta de la productora Rosy Ocampo para volver a la televisión, en la telenovela recién estrenada Vencer a ausencia donde la actriz vuelve a encarnar a una villana.

“Fue directamente Rosy Ocampo y mi director, Benjamín Cann, quienes me mandaron un mensaje queriendo tener una conferencia por Zoom conmigo, y no hay nada más halagador para un actor que en lugar de que te digan ‘te queremos hacer un casting a ver si nos convence’, te llamen para decirte que pensaron en ti para determinado personaje”, contó sobre su participación.

