El sorpresivo momento en que la actriz mexicana Nailea Norvind se declaró bisexual

Nailea Norvind dijo ser bisexual (IG: nailea_norvind)

Nailea Norvind, quien es conocida por ser actriz y participar en telenovelas como Cuna de lobos, reveló que es bisexual.

Esto ocurrió durante una entrevista en el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda, cuando la presentadora decidió cuestionar a la artista sobre una foto donde su hija Tessa aparece besándose con Marian Ruzzi.

“La bisexualidad ha estado en nuestra familia no sé si desde mi abuela; yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual”, mencionó.

Asimismo, Nailea expresó que a pesar de que a ella nunca se le haya visto en una relación sentimental con su mismo género, eso no define su orientación.

“Yo, pues sólo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, externó Nailea.

(Foto: Instagram/@nailea_norvind)

De igual forma, la actriz mencionó que ella no necesitaba categorías y respetaba que cada quién viviera su vida como mejor le funcionara en el momento.

“Yo no creo en etiquetas, no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto, pero todos son procesos y pasos”, señaló.

Nailea remarcó que al momento de actuar, ella siempre intenta ponerle a sus personajes un atractivo visual y que no se piense que la edad es un determinante que “apaga” a las mujeres.

Actualmente, la actriz destacó que en el amor es una persona muy entregada cuando se enamora y siempre busca dar lo mejor de ella con las personas a las que quiere.

“Cuando tengo una relación sólo sé sentir bonito y amar a la persona que tengo enfrente ya aprendí que hace unos años que enamorarse no es lo conveniente. Cuando tú te enamoras estás dándole a alguien el poder de tu ser, es diferente a amar”, remarcó, pero añadió que en el amor no se controla nada.

(Foto: Instagram/@nailea_norvind)

“cuando tu sientes tú sientes y vas por lo que quieres. Pero todas las parejas que han llegado a mi vida me han enseñado muy agradecida. Hay veces que no me enamoro lo suficiente, porque siempre voy un paso adelante de: ¿Entonces este es con quién voy a terminar el resto de mi vida?”, dijo Nailea.

Cabe recordar que hace unos días, la artista mencionó en Ventaneando que este último año es el mejor que ha tenido porque no le ha generado la misma cantidad de estrés que antes tenía, además de que el haberse mantenido en casa más tiempo le ha permitido convivir más tiempo con sus hijas.

“Para mí realmente ha sido de los mejores momentos. Realmente me atrevo a decir que es uno de los mejores años de mi vida, porque como que siento que comenzamos a vivir de la forma que antes vivíamos. Cada vez vivimos en un vorágine demasiado extrema que nos genera estrés (...) entonces este ritmo (es) de ‘vamos a encerrarnos’, ‘vamos a la casa’, ‘vamos a hacer introspección”, reflexionó Norvind.

Agregó que ahora vende productos alimenticios hechos por ella en tianguis, bazares y de forma digital, con ello no busca sólo una ganancia económica, sino también explorar su lado hogareño y la cocina, algo que siempre había disfrutado, pero que había tenido poco tiempo para disfrutar.

