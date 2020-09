Las arriesgadas fotos de Nailea Norvind que llamaron la atención en Instagram

Nailea Norvind se mantiene en forma a los 50 años (IG: nailea_norvind)

La actriz Nailea Norvind sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de arriesgadas fotografías en las que lució su figura mientras disfrutaba de la naturaleza.

La mañana de este lunes aparecieron en la red social de Norvind varias imágenes en las que se le podía ver topless, luciendo solo la parte inferior de un bikini.

En una de las imágenes la actriz aparecía recostada boca abajo, sobre una roca, cerca de un niño muy sonriente.

La actriz cumplió 50 años el 13 de febrero (IG: nailea_norvind)

No se sabe en qué lugar se encontraba la actriz, pero el escenario fue el mismo. Una roca al parecer en un lago, aunque también podría estar a las orillas del mar.

En otras de las imágenes Nailea posó sentada de espaldas en compañía del niño, mientras que en un par más fue captada ella sola en una postura similar.

Nailea también fue retratada de frente, cubriendo su pecho con los brazos.

(IG: nailea_norvind)

La actriz de Cuna de lobos no hizo ningún comentario sobre su publicación, pero sí recibió mensajes destacando su belleza y lo bien que se mantiene en forma.

Poco después de compartir sus primeras imágenes topless, Nailea subió unas fotos de Venecia, por lo que podría estar en Italia disfrutando del verano, aunque no está confirmado.

Y es que hace unos días Nailea compartió otra serie de fotos topless, en donde se le veía disfrutando del mar, y en una de esas publicaciones indicó que se encontraba en Francia.

Para librar la censura de Instagram, Nailea cubrió sus pezones y posó de manera que no se viera su pecho totalmente al desnudo.

En esta imagen indicó que se encontraba en Francia (IG: nailea_norvind)

Apenas hace unas semanas la actriz y comediante Consuelo Duval dio de qué hablar por unas supuestas imágenes íntimas, pero pronto aclaró que no se trataba de ella. En sus historias de Instagram compartió las imágenes haciendo comentarios. “¿Dónde están mis estrías?”, “¿Y mi ombliguito cómo creció?”, “¿Mi cirugía de la panza?”; “¿Yo no me como las uñas?”, escribió sobre la imagen que le atribuyeron.

¿Quién es Nailea Norvind?

El pasado febrero la actriz cumplió 50 años. Durante varias décadas ha desarrollado su trabajo en producciones de Televisa.

Pobre juventud, Quinceañera, Encadenados, Lo blanco y lo negro, fueron algunas de sus telenovelas en los años 80. En la década siguiente fue la villana en Cuando llega el amor, telenovela protagonizada por Lucero.

Nailea en "Crónica de castas" junto a Daniel Giménez Cacho y Roberto Soto (IG: nailea_norvind)

Durante una época disminuyó su trabajo en la tv, pero con el comienzo del nuevo siglo retomó con fuerza su carrera y se sumó a los elencos de Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Rebelde, Mujer de madera, Cuidado con el ángel y Para volver a amar.

Su proyecto más reciente fue en la nueva versión de Cuna de lobos, estrenada en Televisa el año pasado. También ha trabajado en series como Sr. Ávila, Crónica de Castas, Como dice el dicho y Capadocia.

Nailea es madre de Naian y Tessa Ia, esta última también es actriz.

En su cuenta de Instagram la actriz ha compartido algunas fotos haciendo yoga, por lo que esa disciplina la ayuda a mantenerse en forma, al igual que el cuidado de su alimentación, como ella misma lo explicó hace algunos años.

