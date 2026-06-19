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Las tres mejores frutas para cenar algo ligero y acompañar con yogurt griego

Estas preparaciones son opciones saludables para tu última comida del día

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogurt griego natural sin azúcar añadida concentra entre 10 y 15 gramos de proteína por porción de 150 gramos, más del doble que el yogurt convencional, lo que lo convierte en una base proteica para cenas ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar algo ligero sin dejar de cubrir las necesidades nutricionales del organismo es posible con combinaciones simples y accesibles. El yogurt griego con frutas frescas es una de las opciones más prácticas para la noche, ya que aporta proteína, fibra y micronutrientes sin sobrecargar la digestión antes de dormir.

Elegir las frutas adecuadas para acompañar el yogurt griego en la cena permite controlar el aporte calórico y aprovechar nutrientes que favorecen el descanso y la recuperación del organismo. Tres frutas destacan por su bajo contenido calórico, su perfil nutricional y la facilidad con que se integran a esta combinación nocturna.

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Las fresas aportan vitamina C y pocas calorías en la cena

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fresas, el kiwi y la manzana tienen menos de 100 calorías por porción individual y aportan fibra soluble, vitaminas y compuestos que pueden favorecer la digestión y el descanso nocturno cuando se consumen antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fresas son una de las frutas con menor aporte calórico disponibles. Una taza de fresas frescas contiene alrededor de 50 calorías, lo que las convierte en una opción adecuada para una cena ligera.

  • Su contenido de vitamina C contribuye a la protección celular y al funcionamiento del sistema inmunológico.
  • Aportan fibra soluble que favorece la digestión y genera saciedad sin añadir calorías en exceso.
  • Su sabor ligeramente ácido equilibra la cremosidad del yogurt griego y hace la combinación más agradable al paladar.

Cortar las fresas en mitades o cuartos y mezclarlas directamente con el yogurt griego natural es suficiente para armar una cena completa. Esta preparación no requiere azúcar añadida si se elige yogurt griego sin endulzar.

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El color y la textura de las fresas también hacen que la cena luzca más atractiva sin necesidad de añadir ingredientes procesados. Pueden combinarse con una pequeña cantidad de semillas de chía para sumar fibra y omega 3.

El kiwi favorece la digestión nocturna y el descanso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El kiwi contiene serotonina y cubre más del 100% del requerimiento diario de vitamina C en adultos con solo dos piezas medianas, lo que lo distingue de otras frutas de tamaño y aporte calórico similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi es una fruta con un perfil nutricional que lo hace útil para consumir en la noche. Contiene serotonina, un compuesto que puede contribuir a mejorar la calidad del sueño cuando se consume antes de dormir.

  • Aporta vitamina C y vitamina K en cantidades considerables para una fruta de tamaño pequeño.
  • Su contenido de fibra y enzimas digestivas puede facilitar la digestión después de la cena.
  • Tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que no genera picos bruscos de azúcar en sangre.

Pelar y cortar un kiwi en rodajas para acompañar el yogurt griego es una preparación rápida y sin complicaciones. El sabor ácido y dulce del kiwi contrasta bien con la textura densa del yogurt.

Dos kiwis medianos aportan alrededor de 80 calorías en total, lo que mantiene la cena dentro de un rango calórico bajo. Esta cantidad también cubre más del 100% del requerimiento diario de vitamina C en adultos.

La manzana ofrece fibra y saciedad con bajo aporte graso

Imagen de un hombre sosteniendo una manzana fresca, resaltando la importancia de la nutrición y el cuidado del cuerpo. (Imagen ilustrativa Infobae)
La pectina de la manzana y los probióticos del yogurt griego actúan en conjunto sobre la microbiota intestinal: la fibra soluble alimenta las bacterias beneficiosas que los probióticos aportan al organismo. . (Imagen ilustrativa Infobae)

La manzana es una fruta accesible, fácil de conseguir durante todo el año y con un perfil de fibra que la hace útil para la cena. Su contenido de pectina, un tipo de fibra soluble, puede contribuir a la sensación de saciedad y al tránsito intestinal.

  • Una manzana mediana aporta alrededor de 4 gramos de fibra y menos de 95 calorías.
  • Su contenido de agua ayuda a mantener la hidratación durante la noche.
  • No contiene grasa y tiene un aporte moderado de azúcares naturales que no generan picos glucémicos pronunciados.

Cortar la manzana en cubos pequeños o láminas delgadas y mezclarla con yogurt griego permite aprovechar la combinación de fibra y proteína en una sola preparación. Puede añadirse canela en polvo para potenciar el sabor sin añadir calorías.

La manzana también mantiene su textura crujiente al mezclarse con el yogurt, lo que agrega variedad a la experiencia de la cena. Esta combinación puede prepararse en menos de cinco minutos y no requiere cocción ni utensilios especiales.

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