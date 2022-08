Verónica Castro protegió a su “Gallito feliz” ante la ola de críticas por sus cambios de looks

Verónica Castro defendió a Cristian tras ser blanco de críticas por sus exuberantes cambios de looks (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

Cristian Castro durante los más recientes años ha causado grandes controversias al experimentar, de una forma muy libre pero criticada, con sus vestuarios y apariencia física, pues de tener una imagen sumamente seria y sin colores pasó a recrear la imagen de Miley Cyrus y más recientemente ha teñirse el pelo de tonalidades pasteles y neones, sumándolo a divertidos peinados y looks.

Estas acciones personales le han costado ser blanco de constantes burlas y ataques en redes sociales, así como una gran variedad de críticas en diversos programas de espectáculos de la televisión mexicana, por lo que su madre, Verónica Castro, ya salió en su defensa.

La primera actriz una vez más demostró saber usar correctamente Twitter -rompiendo con el mito de una brecha tecnológica entre las redes sociales y la tercera edad- y fue el medio que decidió usar para defender y opinar sobre los radicales cambios de look de Cristian, el hijo que tuvo con El Loco Valdés, al cual aparentemente también le heredó su gran sentido del humor.

En el pasado Cristian Castro ya había experimentado con su apariencia física Foto: Archivo

“Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks”, escribió una fan, a lo que Verónica respondió: “Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie. Bien, ese es mi gallo, ¡vamos!”.

De inmediato más de un fan de la reconocida familia de artistas salió a aplaudir las palabras de la protagonista de grandes melodramas como Los Ricos También Lloran, El derecho de nacer y Pueblo chico, infierno grande, así como algunas mamás que tienen hijos pertenecientes a la comunidad LGBT+, ya que el tema de la crítica social a la apariencia física de los demás fue el tema en común que debatieron en su viral contestación.

“En pleno 2022 y existen quienes no critican con el afán de burlarse, que ojo eso también está mal, sino con la intención de hacer menos a alguien que usa rosa en el cabello siendo hombre”. “La verdad no es como que se vea bien pero eso a mí y a todos no les debería importar porque no somos nosotros mismos”. “Increíble que en pleno siglo XXI y año 2022 existan personas que crean que tener el pelo así es sinónimo de ser homosexual, como si serlo también fuera algo malo o negativo”. “Dejemos de opinar de la experiencia física de los demás, estamos en 2022″, escribieron.

La actriz utilizó su cuneta de Twitter para defender a su hijo Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro explicó el porqué de sus radicales cambios de look

El intérprete de clásicos pop en español como He Venido A Pedirte Perdón, Nunca Voy A Olvidarte y Es Mejor Así también ha salido en su defensa y aunque tomó todo con un buen sentido del humor, más de uno ha hecho referencia a lo difícil que puede llegar a ser tener que lidiar con la opinión negativa no solo del público, sino también de presentadores de televisión que de alguna manera influyen en la opinión de los demás.

“Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”, dijo el cantante mexicano, quien funge de juez junto a José Luis Rodríguez El Puma en el programa argentino Canta conmigo ahora.

El cantante no ha dejado de ser colocado en diversos memes por sus looks Foto:Instagram/@cristiancastro/Twitter/@CantaConmigoAR

A pesar de las críticas negativas, Cristian Castro ha continuado firme en su decisión de seguir experimentando con su apariencia y las infinitas combinaciones posibles de vestuarios y tonalidades de cabello, por lo que posiblemente seguiremos viendo al “Gallito Feliz” deslumbrando en su cuenta de Instagram con más fotos así.

