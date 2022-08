La Academia: Lolita Cortés explotó contra Chacho Gaitán y Alexander Acha por arreglo musical para Nelson

El músico e integrante de "Sentidos Opuestos" no se ha pronunciado al respecto. (Captura YouTube: La Academia)

La Academia 20 años está por terminar y como era de esperarse estos últimos conciertos han dado mucho de qué hablar debido a las fuertes opiniones de Lolita Cortés y sus constantes diferencias con Alexander Acha. La primera entrega de la gran semifinal no fue la excepción, pues la Juez de Hierro no sólo explotó contra el director de la generación, también contra el reconocido compositor mexicano, Chacho Gaytán, y Jorge Romano por un arreglo musical que hizo para Nelson.

La polémica se desató después de que Mar, Nelson y Eduardo pasaron a la segunda fase de una dinámica que se llevó a cabo para conocer al primer finalista del reality. Tanto los críticos como los maestros se posicionaron a favor de Mar, quien magistralmente interpretó Laura no está de Nek. Sin embargo, no pasó a la última ronda porque no recibió apoyo suficiente por parte del público.

Por esa razón fueron Nelson y Eduardo quienes regresaron al escenario para disputar el gran premio. Tras sus presentaciones que dejaron mucho que desear, Lolita Cortés externó su molestia ante la elección del público:

“Disculpen, esto es una estupidez. Para que piden mi punto de vista si acabamos escogiendo lo que dijimos que no. Al final de cuentas el público es el que está escogiendo. Hace un rato hasta el director, con quien nunca estoy de acuerdo, [apoyó a Mar] y saben quién no pasa... Mar, entonces sí me molesta”, comenzó.

Sin más, continuó con sus críticas para el guatemalteco, quien cantó Lo que no fue no será de José María Napoleón que se convirtió en un clásico de José José. La Juez de Hierro comentó que el número careció de interpretación y explotó contra el final, pues consideró que la pista musical que siguió el académico no fue la adecuada.

“Una canción muy grande, pero creo que tu problema no es vocal, es interpretativo, te falta experiencia [...] desafortunadamente, de verdad no quiero bronca, se los suplicó; ¿es enserio que es la mejor pista que pudieron agarrar, con ese final tan horrendo con una canción tan grande?”, preguntó a Alexander Acha, quien sólo respondió: “Se produce para cada show”.

Esta información impresionó a la actriz de musicales, pues consideró que quienes hicieron los arreglos no realizaron un buen cierre. Por esa razón, arremetió contra el director y le pidió prestar más atención a las pistas antes de presentarlas.

Usted tiene que ser el primero en escuchar cada pista que va a cantar su alumno porque de eso depende también el punto de vista del crítico. Una canción tan grande no puede acabar, y disculpen la expresión porque no encuentro otra, tan pedorramente como acabó la pista que tú [Nelson] tuviste.

Pero la controversia no paró ahí, Lolita Cortés pidió los nombres de los compositores que realizaron los arreglos musicales y el director del reality no quiso decirlos: “Yo no voy a decir el nombre, si quiere que se lo diga la producción aquí en el chícharo, yo no voy a acusar y no voy a delatar a la gente”, dijo Acha.

“Me gustaría exponerlo así como yo expongo mi cara cuando doy la crítica porque mis palabras tienen cara, yo no vengo a actuar, pido por favor el nombre de la persona que hizo esa marr*nada con esa canción porque el niño la cantó, el niño alcanzó todas las notas, le falta sapiencia, pero el niño es maravilloso y es porquer*a de final no es culpa de él”, explicó la Juez de Hierro.

Lolita continuó con su crítica para Eduardo y cuando estaba diciéndole que su interpretación no fue buena la producción le compartió los nombres de los músicos que había solicitado. Se trata de Chacho Gaytán -reconocido compositor e integrante de Sentidos Opuestos- y Jorge Romano.

Qué lástima que sus nombres estén en este tipo de arreglos musicales y que ustedes sean capaces de destrozar un tema como este.

