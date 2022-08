El día que Thalía sacó a bailar a Barack Obama “Amor a la mexicana”

Thalía cumplirá 51 años el próximo 26 de agosto. (Foto: RITZAU SCANPIX - Foto Instagram: @thalia)

Thalía es considerada como una de las estrellas mexicanas con mayor presencia en Estados Unidos gracias sus triunfos en la radio y la televisión. Durante aproximadamente 40 años de trayectoria artística ha logrado empatizar con muchas generaciones, pero no sólo eso, también se ha mantenido vigente gracias a sus interacciones en redes sociales.

Tan sólo basta recordar cuando hace unos días se volvió a caracterizar como Marimar -uno de sus icónicos personajes- desatando furor entre sus 19.7 millones de seguidores en Instagram después casi tres décadas desde que se transmitió dicha telenovela. Su video no tardó en viralizarse convirtiéndose en uno de los más populares en sus redes, sin enbargo, no es el único momento controversial que ha protagonizado en los últimos años.

Fue en 2009 cuando Thalía protagonizó un inesperado momento fuera de las telenovelas y no lo hizo sola, contó con la compañía de Barack Obama, quien en ese entonces era presidente de los Estados Unidos de América. El sorpresivo e irrepetible encuentro ocurrió durante la Fiesta Latina que se celebró en la Casa Blanca, donde acudieron otros figuras como Eva Longoria, Marc Anthony y Jennifer López, entre otros.

Todo ocurrió cuando Thalía subió al escenario para cantar Amor a la mexicana, tema que lanzó en 1997 y que despuntó su carrera como solista. Cabe recordar que la artista dio sus primeros pasos en la industria musical como parte de Timbiriche, además de que cantó los temas principales de algunas telenovelas que protagonizó.

La esposa de Tommy Mottola -empresario en la industria musical- interrumpió su interpretación para invitar a bailar a Barack Obama, quien estaba disfrutando del espectáculo junto a su esposa y sus hijas. El entonces presidente quedó anonadado ante la inesperada solicitud que recibió por parte de la mexicana y al verla frente a su mesa no tuvo más opción que aceptar. No obstante, es necesario aclarar que Thalía siempre se refirió al político y su esposa con mucho respeto, incluso, le extendió la mano a Michelle Obama y agradeció que le permitió sacar sus mejores pasos junto al político.

Señor presidente, con todo respeto ¿bailaría conmigo? Muchísimas gracias Primera Dama. Señor presidente muchas gracias y usted baila muy bien.

Thalía y Barack Obama bailaron juntos por tan solo unos segundos y entre aplausos el entonces mandatario del país vecino regresó a su lugar. Mientras tanto, la oriunda de la Ciudad de México retomó su lugar sobre el escenario y terminó su número musical.

Aunque ya pasó más de una década desde dicho encuentro, los videos que recuperaron algunos asistentes todavía siguen circulando en redes sociales, donde los internautas reconocieron la valentía que demostró la intérprete de ¿A quién le importa? al sacar a bailar a uno de los hombres más importantes del mundo.

“Quién le diría que no a Thalía, por Dios”. “Por qué no me enteré de esto en su momento, dondé estaba metido”. “Muy respetuosa Thalía”. “Viviendo su momento Marilyn Monroe”. “El servicio secreto quedó”. “los de seguridad ya estaba listo a correr”. “La mujer de Obama: ‘Ya vas a ver cuando lleguemos a casa’”. “Amo como JLo se levanta aplaudirla”, son algunas reacciones en TikTok.

El encuentro entre Barack Obama y Thalía quedará para la prosperidad y seguirá siendo recordado en redes sociales como un momento muy especial en la carrera de la artista mexicana. Y es que después del éxito que alcanzó en su país natal con sus discos y protagónicos en melodramas, decidió mudarse a Estados Unidos para formar una familia junto a Tommy Mottola.

