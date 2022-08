Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron su romance tras 9 meses

Pete Davidson y Kim Kardashian ya habían tenido apariciones públicas como pareja. Así se dejaron ver en la pasada MET Gala, donde Kardashian acaparó reflectores al portar un icónico vestido de Marilyn Monroe (REUTERS)

Aunque lo de Kim Kardashian y Pete Davidson parecía ir bastante en serio, al final no llegó a más, y es que la pareja decidió terminar su romance apenas 9 meses después de haberlo iniciado, en medio de la turbulenta ruptura que la estrella de redes sociales tuvo con Kanye West.

De acuerdo con el portal de E! Entertainment, Kardashian y el actor dieron fin a su noviazgo pero continúan siendo amigos, misma versión publicada por Page Six.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación”, declaró una persona cercana a la pareja.

Hasta ahora ninguno de los dos involucrados ha hablado abiertamente sobre la ruptura. Davidson se encuentra en Australia filmando una cita, mientras que Kim permanece en EEUU cuidando a su familia.

El romance entre Pete Davidson y Kim comenzó en noviembre de 2021, desde ese momento, ambos dijeron que estaban felices de ver hasta dónde los llevaría el amor.

“Ella (Kim) le está diciendo a algunas personas que no es serio aún, pero que no está saliendo con nadie más. Ella estaba tratando de no volverlo un gran tema, pero estaba realmente enramorada de él”, mencionó la fuente de E! News en su momento.

*Información en desarrollo