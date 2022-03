Kim Kardashian es oficialmente una mujer soltera y se quitó el apellido de Kanye West

Kim Kardashian obtuvo una victoria en su proceso de divorcio con Kanye West (Reuters)

Kim Kardashian obtuvo una victoria en su proceso de divorcio con Kanye West. La estrella televisiva ha sido declarada legalmente soltera por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Steve Cochran. El magistrado ha concedido su petición de poner fin a su matrimonio con West pese a las estrategias legales del músico para evitarlo.

Como resultado del fallo, Kim Kardashian ya no usará West en su nombre; a partir de ahora, solo usará su famoso apellido. No obstante, la ex pareja aún tiene que seguir negociando la división de bienes y la custodia de sus hijos.

La medida del juez, conocida como bifurcación, permite que una persona en medio de un divorcio complicado pase a ser legalmente soltera mientras se resuelven los asuntos de custodia de hijos y propiedades.

West no asistió ni participó en la audiencia de forma remota, pero publicó un polémico video de su canción “Eazy” con The Game en su cuenta de Instagram. La letra dice: “Dios me salvó del choque, solo para poder golpear el trasero de Pete Davidson”. La animación muestra una caricatura de Davidson, novio de Kim, siendo enterrado vivo por Kanye.

Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021 después de casi siete años de matrimonio. Meses después, en diciembre, solicitó al juez que cambiara su estado civil.

El divorcio de la ex pareja lleva más de un año tramitándose y todo se vuelve más complicado debido a los deseos del rapero de recuperar a su ex esposa, quien está en pareja con el cómico Pete Davidson, de 28 años.

A finales del mes de febrero, Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a West a aceptar que su matrimonio está acabado.

“Deseo mucho estar divorciada”, escribió Kardashian en una declaración consignada ante los tribunales de Los Ángeles .”Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Creo que si la corte termina nuestro estado marital, eso le ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial se acabó y que debe seguir adelante en un mejor rumbo que nos permita criar juntos a nuestros hijos”.

“Kanye no está de acuerdo pero al menos parece que ha entendido que quiero finalizar nuestro matrimonio, incluso si él no quiere”, añadió.

También argumentó que retrasar aún más el divorcio “solo creará más tensión” y acusó a West de intentar “reescribir los términos del acuerdo prenupcial de las partes”.

La ex pareja tiene cuatro hijos: North, de 8 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm de 2.

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde el principio, solo he querido una relación saludable porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye siga haciéndolo imposible en cada paso del camino”, escribió Kim en Instagram en febrero.

Kardashian, de 41 años, apareció en la audiencia por videoconferencia desde su mansión y parecía “feliz” a pesar de la difícil separación.

West, de 44 años, no asistió a la mediación.

Durante la audiencia, el juez le hizo a Kim varias preguntas bajo juramento.

Cuando se le preguntó si quería volver a cambiar su nombre, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” respondió: “Sí”. También respondió afirmativamente cuando el juez le preguntó si hubo una ruptura en el matrimonio.

“Después de que el juez leyera las preguntas y le dijera que ahora había recuperado su soltería, Kim sonrió”, dijo una fuente a Page Six.

La nueva letrada de West, Samantha Spector, a quien contrató en el último minuto después de despedir a su abogado anterior horas antes de la audiencia, dijo que su cliente “no tenía problemas” con que Kim fuera declarada legalmente soltera, pero que estaba preocupada por los bienes en común que tiene con su ahora ex esposa. Spector dijo en nombre de West que el rapero quería “asegurarse de que su patrimonio estuviera protegido”.

El juez rechazó dos condiciones de los abogado de West: que Kim no transferiría ningún activo que tuviera en fideicomiso y que, si Kim se volvía a casar, renunciaría al “privilegio marital”.

La temida abogada de Kardashian, Laura Wasser, se opuso a que se congelara el fideicomiso de su cliente, argumentando que la empresaria usa el fideicomiso para sus diversos negocios. El magistrado se puso del lado del equipo de Kardashian en este tema.

