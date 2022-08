Niurka despotricó contra Maryfer Centeno, la grafóloga que analizó su relación con Juan Vidal

Niurka arremetió contra una grafóloga (Fotos: Instagram)

A pesar del breve tiempo que ha pasado desde que Niurka comenzó un romance con Juan Vidal, la polémica alrededor de la pareja se detiene, pues además de las advertencias que Cynthia Klitbo hizo sobre el dominicano, ahora la cubana dejó un poco de lado ese tema para arremeter contra Maryfer Centeno, una grafóloga que analizó su nuevo noviazgo.

Todo comenzó cuando Maryfer compartió desde su cuenta de Tiktok un clip en donde destacó las similitudes y diferencias entre la relación que Niurka tuvo con Bobby Larios y la que actualmente tiene con Juan Vidal.

Ahí, la analista remarcó que, de acuerdo con lo observado en algunas imágenes que presentó, la actual pareja de la vedette no se veía muy cómodo.

“Miren como Niurka siempre está en una postura predominante, ella adelante y los hombres atrás (...) Juan Vidal se ve rígido, mientrs que Bobby Larios sí está cerca de ella y sí está rozando los cuerpos. Juan Vidal parece tener ciertos episodios de enojo, sobre todo aquí, donde dice que la quiere mucho”, comenzó a decir.

Asimismo, la influencer aseguró que Niurka suele adoptar un papel “maternal” con sus parejas y por ende quiere resolverles la vida.

“Noten estas fotografías donde ella es la que se acerca a él, él se mantiene rígido y tieso”, sentenció.

Niurka le responde a Maryfer

Fue durante el programa De Primera Mano donde Gustavo Adolfo Infante compartió un audio enviado por Niurka, en el cual el dedicaba unas duras palabras a Centeno.

“Oye Gustavo, dile a tu amiga grafóloga Maryfer que por qué no viene a analizarnos las cog… tan ricas que nos podemos Juan y yo”, se escuchó decir.

Asimismo, La Mujer Escándalo pidió que reprodujeran el audio en el vespertino de espectáculos y la extendió una sarcástica invitación a la joven.

“Y también dile a Maryfer que si quiere la invitamos para que ella disfrute cómo nos bañamos juntos, cómo comemos juntos. Dile que venga, que se pase 24 horas con nosotros. Dile que vaya y chin… a su pu…, y también te invito que le pongas este audio a Maryfer. ¡Oíste mami!”, exclamó la cubana.

Maryfer arremetió contra la cubana

Como si el drama no fuera suficiente, Maryfer Centeno acudió a De Primera Mano y, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante mencinó que no entraría en polémica.

Los novios se reencontraron recientemente (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“Hay una frase muy bonita que dice: ‘Dime lo que presumes y te diré de lo que careces’. Yo no le voy a contestar a Niurka, me voy a remontar a los hechos: cuando a una persona le falta sexo anda más irritable”.

Si realmente este dicho de Niurka fuera totalmente veraz, no tendría que estar irritable, no le importaría lo que esta humilde persona le está diciendo

Asimismo, la grafóloga ahondó que si Niurka se encontraba realmente muy feliz en su romance con Juan Vidal no debería estar desgastándose en discusiones, sino que tal vez sería mejor aprovechar el tiempo con su pareja.

“Dada esta pasión desbordada, no tendría que estar mandado audios la señora, lo que tendría que estar haciendo es el delicioso, así que me parece que ahí hay contradicciones. Si ella realmente está tan satisfecha, no tendría que estar tan irritable. Dos, cuando te falta sexo te gusta más el chisme”, dijo.

