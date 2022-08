“Qué lástima”: Alex Sirvent criticó ruptura en OV7

Los integrantes de la banda OV7 posaron para una revista tras casi tres años de mantenerse distantes (Foto: Gettyimages, Twitter/@ariborovoymty)

Los integrantes de la banda OV7 reaparecieron recientemente como parte de una sesión de fotos para la revista Quién, donde aseguraron que han limado sus asperezas tras casi tres años de dimes y diretes.

En la entrevista aceptaron haber tenido un desencuentro personal, pero expresaron que todo se hizo “muy grande” gracias a los medios de comunicación, por lo que aseguraron que con la reanudación de su gira de aniversario, han quedado atrás los malos entendidos.

“Si la gente conociera la verdad, se iría de espaldas: versiones hay decenas, pero no conozco una que cuadre con la realidad. Todo fue especulación, la historia es muy distinta y ni siquiera necesitó de una plática. Siempre hay diferencias como socios y amigos”, dijo M’Balia Marichal a la publicación.

Sin embargo, no todo el público se mostró conforme con ese reencuentro, pues a decir de algunos usuarios en redes sociales, M’Balia, Kalimba, Ari, Érika, Óscar, Lidia y Mariana no se veían del todo cercanos, e incluso incómodos en aquella sesión de fotos.

Ahora, ha sido Alex Sirvent, integrante de Mercurio, quien, sin haber visto tales fotografías, expresó su opinión y dejé entrever que habría “otros intereses” en la reunión de los cantantes de Mírame a los ojos y Vuela más alto.

“Voy a decir algo y quiero ser bien puntual con eso. Creo que lo descubrí ahorita con este reencuentro que tuvimos nosotros (Mercurio), un reencuentro tiene que nacer realmente desde el anhelo, desde el amor, el gusto por hacerlo, porque tú te das cuenta cuando hay otros intereses, y creo que cuando viene desde un lugar auténtico, desde el amor, suceden cosas muy bonitas”, contó en un encuentro con los medios rescatado por la periodista Berenice Ortiz.

Para Alex Sirvent, un reencuentro tiene que nacer "desde el anhelo y el amor" (Foto: Gettyimages)

Sirvent, quien actualmente participa en la gira Boy Band Experience como parte de Mercurio, lamentó que la unión que anteriormente mostraban los integrantes de OV7, ahora no exista más.

“Yo creo lo que sucedió entre ellos en el pasado, que todos nos enteramos, creo que vino a fracturar algo y la gente creo que lo guarda. No he podido ver esas fotos, pero al final creo que cada uno de ellos está haciendo su vida, sus carreras y pues bueno, qué lástima si ya no es lo mismo que lo que fue en años anteriores, verlos y derrochar esa energía y ese amor que ellos se tienen”.

El también actor de teatro musical y compositor, recordó que él fue parte dela agrupación a mediados de los 90, cuando aún eran conocidos como La onda vaselina y eran manejados por Julissa De Llano.

El también conductor lamentó que sus ex compañeros hayan fracturado su relación (Foto: Gettyimages)

“Al final, yo estuve con ellos dos años, hace muchos años, es tengo mucho cariño, a unos más que a otros, obviamente. Con Óscar estuve hace poquito en una obra de teatro que fue Godspell, y le tengo un cariño a él y a su esposa Gina, con Mariana, ella me grabó una canción para su disco, Érika…”, expresó el hermano de la cantante Paty Lú.

Sobre Ari Borovoy, integrante de OV7, y quien desde hace varios años maneja al grupo JNS con su empresa Bobo Producciones, expresó que prefiere mantenerse al margen, esto en posible relación a la propiedad y manejo del grupo antes conocido como Jeans, toda vez que su padre, Alejandro Sirvent, fue manager y creador de la banda que hoy integran Angie Taddei, Melissa López, Karla Díaz y Regina Murguía.

Sirvent fue parte de La onda vaselina con el disco "Pónganse botas, quítense tenis" (Foto: Gettyimages)

“Con Ari, aunque yo soy muy independiente a lo que sucede entre mi papá y lo que fue Jeans en su momento, yo soy muy imparcial, a Ari lo conozco desde que teníamos 12 años, la verdad es que hay mucho cariño y trato de mantenerme separado, al margen”, finalizó el también conductor de Venga la alegría fin de semana.

