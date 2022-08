Daniel Bisogno se comparó con Danna Paola tras decir que él también sufrió “body shaming”

(Foto: Instagram)

Daniel Bisogno es uno de los conductores de televisión más polémicos en México y, tras las múltiples críticas que ha recibido Danna Paola por su aspecto físico en los últimos años, el famoso rompió el silencio para opinar al respecto y contar una experiencia similar que vivió a la cantante.

Y es que en fechas recientes, la actriz que dio vida al personaje de Lucrecia en las serie española Élite ha sido blanco de fuertes señalamientos por su delgadez, incluso, la artista se ha defendido públicamente para señalar que está sana y en una buena etapa de su vida.

Fue así que, durante la más reciente emisión de Ventaneando, los presentadores retomaron que la intérprete de Sodio u Oye Pablo próximamente estrenará un nuevo sencillo. Ante esto, el tema de las duras críticas que Danna ha sufrido por su ahora repentina pérdida de peso no se hizo esperar.

En este sentido, Bisogno confesó que la situación por la que atravesaba la joven actriz no le era ajeno, ya que él también llegó a recibir body shaming (humillación corporal).

“Ahora porque está delgada, la critican, bola de envidiosos que son. Conmigo, primero fue que gordo, ahora que: ‘haz de estar enfermo’, ya no saben con qué fregar, porque yo todavía por darles gusto, pero nunca más”, sentenció el conductor ante las risas de sus compañeros de programa.

Cabe recordar que fue en 2020, cuando Daniel Bisogno se volvió tendencia en redes sociales tras aparecer en televisión nacional con muchos kilos menos. Así, las especulaciones alrededor de los motivos de su cambio físico no se hicieron esperar y algunos internautas no dudaron en pensar que posiblemente se había sometido a una cirugía estética o tenía alguna enfermedad.

“El motivo de tu baja de peso fue por las dos semanas que estuviste enfermo”. “Cuando bajan tanto de peso se les empieza a ver cara de enfermos”. “¿Quién fue tu cirujano?”. “Muchas felicidades Sr. Bisogno! Se le nota su disciplina en bajar los kilitos que tenía de más”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en Instagram en aquel entonces.

Qué es el body shaming

El body shaming se traduce al español como humillación corporal, que consiste en burlarse, criticar o avergonzar a alguien por un determinado peso, aunque también se puede hacer con otros aspectos físicos como la estatura, el bello, el color de piel o los tatuajes.

De acuerdo a una entrevista para la revista digital GQ con la psicóloga Adriana Ortiz, licenciada en psicología por el Instituto Politécnico Nacional, el body shaming es un problema inculcado en la sociedad y por estándares de belleza imposibles de cumplir.

“Nos han enseñado a privilegiar la apariencia sobre el talento”, agregó Adriana Ortiz para GQ.

Asimismo, afirmó que la practica cruel que predomina en redes sociales puede originar una serie de trastornos mentales, tal como la anorexia, la bulimia, entre otros.

De igual forma mencionó que puede generar narcisismo al darle más importancia a las apariencias.

“Lo principal es entender que todos somos diferentes y tenemos diferentes tipos de cuerpo. La perfección es una ilusión y no vamos a conseguirlo. Esto no quiere decir que no cuides tu cuerpo, hay que intentar conseguir la mejor versión de nosotros mismos, pero desde nuestra propia genética y aceptando que tenemos diferentes características”, agregó.

