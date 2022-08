Así reaccionó Alfredo Adame a la salida de Laura Bozzo en La casa de los famosos: “Fuera la momia”

Alfredo Adame contra Laura Bozzo (Fotos: Getty Images)

El lunes 1 de agosto, la conductora de televisión Laura Bozzo fue eliminada del reality show La casa de los famosos y Alfredo Adame, con quien ha tenido pleitos en el pasado, reaccionó de una manera no tan amigable hacia la salida peruana.

Al parecer, el actor se encuentra del lado de Ivonne Montero, ya que además de insultar a Laura expresó todo su apoyo hacia la finalista de La casa de los famosos.

“Bendito sea Dios, fuera la momia. Ivonne Montero estamos contigo”, comentó el actor en su cuenta de Twitter.

Así reaccionó Laura Bozzo a su eliminación (Foto: Getty Images)

Al enterarse de su eliminación Laura Bozzo reaccionó aliviada, e incluso dijo que no necesitaba pelear por ningún premio, que les regalaba los 200 mil dólares.

Y es que ambos han demostrado no llevar una buena relación. El problema comenzó cuando a Laura le cuestionaron sobre su opinión acerca de los artistas que se metían en la política, a lo que ella respondió que luego de lo que vivió en Perú, creía que nadie de ese ámbito debía meterse en ese mundo.

Eso fue explicado por la misma conductora, en el programa llamado Laura sin censura, donde Alfredo Adame contó que por ese motivo se había ido en contra de ella, ya que se expresó mal de él por estar en la política.

Alfredo Adame y Laura Bozzo han peleado en diversas ocasiones (Foto: Getty Images)

“Yo la crítica constructiva sí la acepto, lo que no acepto es la crítica destructiva, ignorante”, declaró Adame, a lo que Laura le contestó que decir lo que no le parecía no era ser ignorante. “Sí, yo opino que un artista, seas tú o seas quien sea, no debe meterse en política, que me da asco”.

La historia de sus problemas comenzaron en esos momentos, sin embargo, después de años, las malas expresiones que hacen el uno del otro no han parado hasta la fecha.

Por su parte, la conductora aún no ha respondido a las declaraciones de Alfredo Adame, pues acaba de salir del reality el día de ayer y por lo visto, tendrá que enfrentarse a problemas legales.

Laura Bozzo fue eliminada de La casa de los famosos y podría enfrentar problemas legales (Foto: Getty Images)

Esto debido a que, ella tenía un contrato con la cadena de televisión Imagen y por estar dentro de La casa de los famosos, irrumpió dicho trato, pues tenía que regresar para grabar el resto de programas que había acordado.

Por otro lado, varias personalidades del mundo del espectáculo han opinado sobre la actitud de la peruana y han deseado que la encarcelen, no solo por como fue en el reality, sino por otras circunstancias.

De igual manera, hace unos meses, Alfredo Adame expresó que quería ver a Bozzo tras las rejas. “Yo lo único que sé es que la quiero ver en la cárcel, de verdad es lo único que le deseo; la quiero ver hundida y refundida en la cárcel por todo el mal que ha hecho y por toda la desgracia que trajo a México y allá en Perú también, por todo esto la quiero ver en la cárcel”, dijo.

Por lo que ambos han dicho del otro, la riña entre estos dos famosos parece que no tendrá fin porque aún faltará la respuesta de Laura a la expresión del actor ante su salida.

Y es que la peruana ha demostrado ser una mujer que no deja que le falten al respeto, porque hace unos meses comparó a Alfredo con una mosca. “Ay, Alfredo Adame, no me vengas con eso por favor. Nada, nada, yo no me peleo con moscas. OK, que diga lo que le dé la gana”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: