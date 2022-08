Así respondió Danna Paola a tiktoker que opinó sobre su cuerpo

Video de TikTok donde Edrei Peña externó su preocupación por la salud de Danna Paola

Edrei Peña es un tiktoker que se dedica hablar de celebridades, enfocándose en temas físicos, por ejemplo, el parecido de los primogénitos a sus madres o de las primogénitas a sus padres. Sin embargo, en esta ocasión el influencer mencionó a Danna Paola externando su preocupación acerca de su peso.

Asimismo, Endrei tituló el video como “Danna Paola está extremadamente delgada (emoji sorprendido)” y comentó la apariencia física de la cantante en los Premios Juventud. “Estoy muy preocupado por la salud de Danna Paola (…) Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan en su espalda y en su pecho”, dijo.

De hecho, utilizó dos fotografías de ella y dijo que antes estaba “llenita” y aseguró que ella comenzó a perder peso pero por el bullying que recibió. “Como vemos está irreconocible (…) Yo sé que las figuras públicas tienen que cuidar su imagen pero hay límites porque su salud está en juego”, sentenció.

Respuesta de Danna Paola en video de Edrei Peña (Captura: TikTok)

Por su parte, la intérprete de Calla Tú respondió en los comentarios del clip de TikTok pidiéndole a Endrei de manera molesta que no hablara de cuerpos que no son suyos. “Aoc, NO ES MI CUERPO, NO OPINO QUERIDO”, expresó Danna.

En los comentarios se podían leer opiniones divididas, pues hubo algunos quienes apoyaron al influencer diciendo cosas como: “El 99% piensa lo que tú dijiste, ntp”; “Tranquilo, sabemos que no es con mala intención saludos”, esto debido a que muchos otros se le fueron encima por expresar su visión.

“Es que en realidad no somos nadie para hablar de los cuerpos de nadie. Esas cosas son para quedarnos callados”; “Muy preocupados ahora pero los únicos culpables es la sociedad que solo se la pasa criticando”; “Me tienen harto con este tema, ella se ve hermosa como está”, fueron algunas respuestas en contra.

Edrei Peña hizo un tiktok hablando del peso de Danna Paola (Captura: TikTok)

Y es que no es la primera vez que los medios de comunicación o usuarios de redes sociales critican a Danna Paola por su apariencia física, ya que justamente el día de los premios, ella fue tendencia en Twitter por los diversificados comentarios acerca de su cuerpo, en incluso algunos aseguraron que era body shaming.

Esa palabra se traduce al español como humillación corporal y son todos aquellos comentarios que personas ajenas hacen hacia alguien con el fin de criticar, avergonzar o humillar, por ejemplo, las típicas frases: “te veo más llenita”, “subiste de peso”, “estás en los huesos”, entre otras.

Por su parte, Edrei Peña contestó a Danna Paola en otro fragmento de TikTok y precisó no haberlo hecho con mala intención. “Dejó amablemente un comentario en mi video, en el que yo expresé preocupación por su salud (…) Yo soy su fan desde que ella cantaba Mundo de caramelo”, dijo.

Edrei Peña respondió al comentario de Danna Paola

De igual forma, aseguró que le gustaba su música, que escuchaba sus canciones y que él creía que ella era la mejor cantante joven mexicana de la actualidad, así que por esas razones su mensaje no fue de odio y que genuinamente se había preocupado por ella.

“Honestamente me preocupé pero comprendo que se haya molestado, por lo que pido disculpas públicamente y sinceramente espero que ella esté bien. Muchas gracias”.

En los comentarios se pudo leer a varios usuarios que apoyaron al influencer. “Se nota que no fue hate. Eres una persona educada y admiro tu humildad”. Por su parte, la joven cantante no ha respondido a este clip ni tampoco ha dejado otro mensaje respecto a ese tema en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: