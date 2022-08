Ricardo O’Farrill y su debut como conductor: “Lo ridículo que es ver un comediante cocinar”

Ricardo O’Farrill en ‘Pinches Comediantes’ (Foto: Instagram/@comedycentralla)

Existen programas de concurso de cocina donde algunas celebridades demuestran que el mundo artístico no es lo único que dominan, pero ¿se han imaginado un reality show donde comediantes intentan hacer platillos culinarios sin ni siquiera tener la receta en español? Pinches Comediantes es la nueva apuesta de Comedy Central que tiene como objetivo generar una competencia donde todo se vale con tal de acercarse al producto comestible original.

Ricardo O’Farrill tiene un nuevo reto en su carrera: ser el anfitrión que no sólo guiará a cada uno de sus populares invitados, si no que incluso probará los platillos finales a pesar de que no sean en nada parecidos a lo que se les pide. En entrevista con Infobae México, el también comediante platicó más sobre el nuevo proyecto que marca su debut como host de televisión.

“Son dos comediantes invitados, yo funciono como host, y tienen 30 minutos para preparar una receta que es de otro país en su idioma original. En ese tiempo se enfrentan a dos retos que les puede ayudar dándoles pistas o les pueden meter el pie y son castigos. Al final solo hay un ganador y el perdedor se va a su casa con un castigo”, mencionó.

El comediante debutó como presentador en el nuevo programa de Comedy Central

Tal y como lo mencionó su presentador, se podrá ver a comediantes y creadores de contenido como Mónica Escobedo, Damián Cervantes, Herly, Karla Camacho, Rojstar, Valentina de la Cuesta, Trixy Star, Paco del Mazo y Cacho Cantú enfrentarse a duelo en la cocina para preparar alimentos típicos de países del mundo, recetas que nunca en su vida han cocinado y escritas en el idioma del país de origen.

Sobre el nuevo en reto en su carrera como presentador agregó: “La mejor preparación para Pinches Comediantes es estar esperando cualquier cosa, honestamente es un programa de comedia que no es serio, entonces la misma comedia se encuentra en el desastre que es ver a comediantes cocinar con una receta en otro idioma y la única manera en que pueden tener partes de la receta en español está en ganar los dos retos”.

“Incluso si la receta fuera en español, yo creo que sería una porquería y esto es parte de lo interesante que tiene este formato porque si bien todo empieza de broma una vez que tienen el tiempo encima, al menos en esta experiencia con esta primera temporada, verlos sufrir en los últimos minutos y estar montando un platillo sin darse cuenta que justo ahí está la comedia… En lo ridículo que es ver a un comediante cocinar”.

Para Ricardo O’Farrill la nueva ola de comediantes LGBT+ nacientes de plataformas digitales tiene aptitudes diferenciadoras que han aportado mucho a la forma de hacer y consumir comedia en México y por ello ha sido un privilegio trabajar con algunos de los más reconocidos en los últimos años.

“Creo que tanto la cuota de género como el talento que tiene cada uno debe estar presente en esto. Lo que sí pude notar durante estas grabaciones fue a una generación más libre, más atrevida, sin censura que da gusto tenerla enfrente y decir ‘Probablemente en otra época no hubieras podido ser tan abierto de tu sexualidad y orientación’, pero ahora los ves seguros y estalla esa expresión al máximo y para la comedia esto es bueno porque no tienes a alguien que se está conservando para cubrir y quedar bien con las cámaras, sino todo lo contrario”, finalizó.

Pinches Comediantes presentado por Ricardo O’Farrill ya se encuentra disponible en televisión por Comedy Central Latinoamérica y en el canal oficial de la marca en YouTube, así como vía streaming por Paramount +, donde incluso se puede tener un acceso gratis por siete días.

